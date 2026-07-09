ചെന്നൈ: ഓണക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന കടുത്ത യാത്രാപ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ. കേന്ദ്ര റെയ്ൽവേ മന്ത്രി 100 ഓളം ഓണം സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ദക്ഷിണ റെയിൽവേയും തങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ട ഷെഡ്യൂളുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നൈ-കൊല്ലം റൂട്ടിൽ വീക്കിലി എക്സ്പ്രസ്സ് സർവീസ് നടത്തും. ആഗസ്റ്റ് 12, 19, 26, സെപ്റ്റംബർ 2 എന്നീ തീയതികളിലാണ് ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നത്.
ജൂലൈ 13 മുതല് ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് 4:00 മണിക്ക് മംഗളൂരുവില് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 10:55 ന് ചെന്നൈ എഗ്മൂറിലെത്തും.
ജൂലൈ 14 മുതല് സെപ്റ്റംബര് 1 വരെ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2:00 മണിക്ക് ചെന്നൈ എഗ്മൂറില് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട്, പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 8:40 ന് മംഗളൂരുവില് തിരിച്ചെത്തും.
ഇതിന്റെ പ്രധാന സ്റ്റോപ്പുകൾ കാസര്കോട്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, പയ്യന്നൂര്, കണ്ണൂര്, തലശ്ശേരി, വടകര, കോഴിക്കോട്, തിരൂര്, ഷൊര്ണൂര്, പാലക്കാട് എന്നിവയാണ്.
ആഗസ്റ്റ് 12, 19, 26, സെപ്റ്റംബര് 02 തീയതികളില് ഉച്ചയ്ക്ക് 3:10ന് ചെന്നൈ സെന്ട്രലില് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 7:20 ന് കൊല്ലത്തെത്തും. മടക്ക സർവീസ് വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്നും പുറപ്പെടും. പ്രധന സ്റ്റോപ്പുകൾ പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂര്, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗണ്, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂര്, മാവേലിക്കര, കായംകുളം എന്നിവയാണ്.
ചെന്നൈ താംബരത്തില് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള പ്രതിവാര സര്വീസും ഈ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും. ഇതിന്റെ സ്റ്റോപ്പുകൾ വർക്കല, കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, പുനലൂർ, സെങ്കോട്ട, തെങ്കാശി, ശിവകാശി, വിരുദുനഗർ, മധുര, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, വിഴുപുരം, ചെങ്കൽപ്പെട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടാകും.
സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനുകളിലേക്കുള്ള അഡ്വാന്സ് റിസര്വേഷന് ബുക്കിങ് ഉടന് തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. യാത്രക്കാര്ക്ക് ഐആര്സിടിസി വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ റെയില്വേ കൗണ്ടറുകള് വഴിയോ സീറ്റുകള് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ട്രെയിനുകളിൽ എസി ടു ടയര്, ത്രീ ടയര്, സ്ലീപ്പര്, ജനറല് കോച്ചുകള് എന്നിവ ലഭ്യമാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.