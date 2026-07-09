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Onam Special Trains: ഓണക്കാലത്തെ യാത്രാപ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ സ്‌പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ

ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഈ അധിക സർവീസുകൾ വലിയ ആശ്വാസമാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 09, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:36 AM IST
Onam Special Trains: ഓണക്കാലത്തെ യാത്രാപ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ സ്‌പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Onam Special Trains: ഓണക്കാലത്തെ യാത്രാപ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ സ്‌പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ
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