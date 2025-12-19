Parody Song: പാരഡി പാട്ടിൽ സർക്കാർ പിന്നോട്ട്; സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പാട്ട് നീക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം: 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയെ' എന്ന പാരഡി പാട്ടിൽ പുതിയ കേസ് വേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ. പാട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മെറ്റക്കും, യൂട്യൂബിനും കത്ത് അയക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. പാട്ടിൽ കൂടുതൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യരുതെന്ന് എഡിജിപി ജില്ലാ പൊലീസ് മോധാവിമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
അയ്യപ്പന്റെ പേരുപയോഗിച്ചത് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരുവനന്തപുരം സൈബര് പൊലീസാണ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിരുന്നത്. തിരുവാഭരണപാത സംരക്ഷണ സമിതി ജനറല് സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് കുഴിക്കാലയാണ് പരാതിക്കാരൻ. ഭക്തിഗാനത്തെ വികലമായി ഉപയോഗിച്ചെന്നും വിശ്വാസികളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെട്ടുവെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞത്. ഗാനരചയിതാവ് ഉള്പ്പെടെ നാലു പേരെ പ്രതി ചേര്ത്താണ് കേസ്. കുഞ്ഞബ്ദുല്ല, ഡാനിഷ് മലപ്പുറം, സിഎംഎസ് മീഡിയ, സുബൈര് പന്തല്ലൂര് എന്നിവരാണ് കേസിൽ പ്രതികള്. ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കോഴിക്കോട് നാദാപുരം ചാലപ്പുറം സ്വദേശി ജിപി കുഞ്ഞബ്ദുല്ലയാണ് ഈ പാരഡി പാട്ടെഴുതിയത്. ഖത്തറിൽ വച്ചെഴുതിയ പാട്ട് നാട്ടിലെ ഒരു സുഹൃത്തിന് അയച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഡാനിഷ് എന്ന ഗായകൻ ഇത് ആലപിക്കുകയും പുറത്തിറക്കുകയുമായിരുന്നു.
