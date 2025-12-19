English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Parody Song: പാരഡി പാട്ടിൽ സർക്കാർ പിന്നോട്ട്; സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പാട്ട് നീക്കില്ല

Parody Song: പാരഡി പാട്ടിൽ സർക്കാർ പിന്നോട്ട്; സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പാട്ട് നീക്കില്ല

 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയെ' എന്ന  പാരഡി പാട്ടിൽ പുതിയ കേസ് വേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 19, 2025, 11:13 AM IST
  • പാട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മെറ്റക്കും, യൂട്യൂബിനും കത്ത് അയക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.
  • എഡിജിപി ജില്ലാ പൊലീസ് മോധാവിമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

Trending Photos

Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!
5
Shukraditya Yoga 2026
Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!
Today&#039;s Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
8
Christmas Recipes
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
Parody Song: പാരഡി പാട്ടിൽ സർക്കാർ പിന്നോട്ട്; സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പാട്ട് നീക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം: 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയെ' എന്ന  പാരഡി പാട്ടിൽ പുതിയ കേസ് വേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ. പാട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മെറ്റക്കും, യൂട്യൂബിനും കത്ത് അയക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. പാട്ടിൽ കൂടുതൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യരുതെന്ന് എഡിജിപി ജില്ലാ പൊലീസ് മോധാവിമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി. 

Add Zee News as a Preferred Source

അയ്യപ്പന്‍റെ പേരുപയോഗിച്ചത് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരുവനന്തപുരം സൈബര്‍ പൊലീസാണ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിരുന്നത്. തിരുവാഭരണപാത സംരക്ഷണ സമിതി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് കുഴിക്കാലയാണ് പരാതിക്കാരൻ. ഭക്തിഗാനത്തെ വികലമായി ഉപയോഗിച്ചെന്നും വിശ്വാസികളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെട്ടുവെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞത്. ഗാനരചയിതാവ് ഉള്‍പ്പെടെ നാലു പേരെ പ്രതി ചേര്‍ത്താണ് കേസ്. കുഞ്ഞബ്ദുല്ല, ഡാനിഷ് മലപ്പുറം, സിഎംഎസ് മീഡിയ, സുബൈര്‍ പന്തല്ലൂര്‍ എന്നിവരാണ് കേസിൽ പ്രതികള്‍. ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കോഴിക്കോട് നാദാപുരം ചാലപ്പുറം സ്വദേശി ജിപി കുഞ്ഞബ്ദുല്ലയാണ് ഈ പാരഡി പാട്ടെഴുതിയത്. ഖത്തറിൽ വച്ചെഴുതിയ പാട്ട് നാട്ടിലെ ഒരു സുഹൃത്തിന് അയച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഡാനിഷ് എന്ന ഗായകൻ ഇത് ആലപിക്കുകയും പുറത്തിറക്കുകയുമായിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Sabarimala Parody song

Trending News