High Court of Kerala: 'മലയിടംതുരുത്തിൽ വിധി നടപ്പാക്കുകയല്ലാതെ സർക്കാറിന് മറ്റ് മാർഗമില്ല'; ഹൈക്കോടതി

High Court of Kerala: കോടതി വിധിയെ സര്ക്കാര് അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും കുടിയൊഴിപ്പിക്കലില് സാങ്കേതികത പറയുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും ഹൈക്കോടതി
കൊച്ചി: മലയിടംതുരുത്തിലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കല് വിധി നടപ്പാക്കുകയല്ലാതെ സര്ക്കാരിന് മറ്റ് മാര്ഗമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കോടതി വിധിയെ സര്ക്കാര് അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും കുടിയൊഴിപ്പിക്കലില് സാങ്കേതികത പറയുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും കോടതി വിധിയുടെ ശക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നടപടിയാണിതെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
കോടതി വിധി സംരക്ഷിക്കാന് സര്ക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഭൂമിയുടെ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാന് താമസക്കാര് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. തര്ക്കഭൂമിയില് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് നിയമപരമായ അവകാശം ഉണ്ടാകണമെന്നും അവകാശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാന് നിയമവഴി തേടിയിട്ടില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തിമാക്കി. കോടതിയെ സമീപിക്കാത്തിടത്തോളം കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെ തടയാനാവില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
എറണാകുളം റൂറല് എസ്പിയുടെ ഹര്ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന് രണ്ടാഴ്ച സാവകാശം വേണമെന്ന് സര്ക്കാര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചു. സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറല് കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാന് 15 മത്തെ തവണയാണ് കമ്മീഷന് സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത്. സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്ന്ന് 2023 ലാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആദ്യം അഭിഭാഷക കമീഷന് സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത്. എന്നാല് വലിയ പ്രതിഷേധത്തേ തുടര്ന്ന് അന്ന് കമ്മീഷന് മടങ്ങി പോയി. തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം മൂലം പിന്മാറി. പിന്നീട് 14 തവണ വീണ്ടും കമ്മീഷന് എത്തിയെങ്കിലും മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.
അവസാനമായി എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചിലാണ്. തുടര്ന്നാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി കമ്മീഷന് സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുമെന്നും അഭിഭാഷക കമ്മീഷന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയപാല് പറഞ്ഞു. എന്നാല് സമരക്കാര് കമ്മീഷനെയും പോലീസിനെയും തടഞ്ഞു. ദേഹത്തു പെട്രോള് ഒഴിച്ച് സമരക്കാര് ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കി. പിന്മാറുകയില്ല എന്നും മരണം വരെ തുടരും എന്നും പ്രതിഷേധക്കാര് പറഞ്ഞു. വര്ഷങ്ങളായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള് എങ്ങോട്ട് മാറും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.
