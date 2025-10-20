English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Welfare pension: ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ 1600ല്‍ നിന്നും 1800ലേക്ക്; 200 രൂപ കൂട്ടാനൊരുങ്ങി സർക്കാർ

Welfare pension: ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ 1600ല്‍ നിന്നും 1800ലേക്ക്; 200 രൂപ കൂട്ടാനൊരുങ്ങി സർക്കാർ

Welfare pension: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സ‍ർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 20, 2025, 01:55 PM IST
  • നിലവിൽ 1600 രൂപയാണ് പെൻഷനായി നൽകുന്നത്.
  • എന്നാൽ 200 രൂപ കൂട്ടുന്നതോടെ 1800 രൂപയാകും

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Health Benefits of dates: ഈന്തപ്പഴത്തിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ....അറിയാം
6
Dates
Health Benefits of dates: ഈന്തപ്പഴത്തിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ....അറിയാം
Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!
12
Astrology news
Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!
Jupiter Transit 2025: വ്യാഴ സംക്രമണത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം തെളിയുന്നു; നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം, കരിയറിൽ ഉയർച്ച, ഈ രാശികളെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
5
Guru Gochar 2025
Jupiter Transit 2025: വ്യാഴ സംക്രമണത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം തെളിയുന്നു; നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം, കരിയറിൽ ഉയർച്ച, ഈ രാശികളെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
Welfare pension: ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ 1600ല്‍ നിന്നും 1800ലേക്ക്; 200 രൂപ കൂട്ടാനൊരുങ്ങി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ 200 രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി സര്‍ക്കാർ. നിലവിൽ 1600 രൂപയാണ് പെൻഷനായി നൽകുന്നത്. എന്നാൽ 200 രൂപ കൂട്ടുന്നതോടെ 1800 രൂപയാകും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സ‍ർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇടക്കാലത്ത് ആറു മാസത്തെ കുടിശ്ശിക കൊടുത്തുതീർക്കാനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരികയാണ്. കുടിശ്ശിക കൊടുത്ത് തീർത്ത് ക്ഷേമ പെൻഷനിനുള്ള വർധനവാണ് ധനകാര്യവകുപ്പ് നടത്താൻ പോവുന്നത്. അതേസമയം, വർദ്ധനവിൽ അന്തിമതീരുമാനം ആയില്ലെന്ന് ധനവകുപ്പ് പറയുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Welfare PensionKerala Governmentക്ഷേമപെൻഷൻ

Trending News