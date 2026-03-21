Welfare Pension: തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഏപ്രിലിലെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകാൻ സർക്കാർ; ഈ മാസം ലഭിക്കുന്നത് ഇരട്ടി!

തിരുവനന്തപുരം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസവുമായി സർക്കാർ നീക്കം. ഈ മാസം രണ്ട് ഗഡുക്കളിലായി 4000 രൂപ വീതമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുക.
മാർച്ചിലെ പെൻഷൻ വിതരണം ഈ മാസം 25-ന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഏപ്രിലിലെ വിതരണം 31 മുതൽ തുടങ്ങാനാണ് തീരുമാനം. വിഷു പ്രമാണിച്ചാണ് നേരത്തെ പെൻഷൻ നൽകുന്നതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നടപടിയായും ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഇതിനാവശ്യമായ തുക അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ പ്രതിമാസം 2000 രൂപയാണ് ക്ഷേമ പെൻഷനായി സർക്കാർ നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് പെൻഷൻ തുകയിൽ 400 രൂപയുടെ വർധനവ് സർക്കാർ വരുത്തിയത്.
2021-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ പെൻഷൻ തുക 2600 രൂപയായി ഉയർത്തുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്കുകൾക്ക് മുൻപായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.
