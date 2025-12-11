VC appointment: ഗവർണറും സർക്കാരും സമവായത്തിൽ എത്തിയില്ല; വിസിമാരെ സുപ്രീം കോടതി നിയമിക്കും

ഡൽഹി: ഡിജിറ്റൽ, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസി നിയമനത്തിൽ ഗവർണറും കേരള സർക്കാരും തമ്മിൽ സമവായത്തിലെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് വിസിമാരെ നിയമിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി. ഇതിനായി, റിട്ടയേർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി സുധാൻഷു ധൂലിയ അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റിയോട് രണ്ട് സർവകലാശാലയിലേക്കും, ഓരോ പേര് വിതം സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ കോടതിക്ക് നൽകാൻ നിർദേശം നൽകി. പേരുകൾ അടുത്ത ബുധനാഴ്ചക്ക് അകം നൽകാനാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.
ഇന്നലെ വിസി നിയമന തർക്കം തീർക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശ പ്രകാരം ഗവർണറുമായി മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ ചർച്ചയിലും പരിഹാരമാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ലോക്ഭവനിൽ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവും, പി രാജീവും ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കറുമായി നീണ്ട ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. വിസി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമവായത്തിനെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കോടതി പേര് നിർദേശിക്കുമെന്ന് മുൻപേ അറിയിച്ചിരുന്നു. സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസിയായി ഡോ സിസ തോമസിനെയും, ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല വിസിയായി ഡോ പ്രിയ ചന്ദ്രനെയും ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം ഗവർണർ നേരത്തേ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല വിസിയായി ഡോ സജി ഗോപിനാഥിനെയും, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസിയായി ഡോ സി സതീഷ് കുമാറിൻ്റെയും പേരാണ് സർക്കാർ പരിഗണിച്ചത്. എന്നാൽ ഡോ സിസ തോമസിനെ നിയമിക്കുന്നതിൽ കേരള സർക്കാർ കടുത്ത എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി.
