  ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇനി 'ലോക് ഭവൻ'; പഴയ ബോർഡ് അഴിച്ചുമാറ്റി

Lok Bhavan: ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇനി 'ലോക് ഭവൻ'; പഴയ ബോർഡ് അഴിച്ചുമാറ്റി

 ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ രാജ് ഭവൻ ഇനി 'ലോക് ഭവൻ' എന്ന് അറിയപ്പെടും.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 1, 2025, 02:15 PM IST
  • ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ പൈതൃകം പേറുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് നിർദേശം.
  • നാളെ ഉച്ചക്കാണ് പുതിയ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുക.

തിരുവനന്തപുരം: ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ രാജ് ഭവൻ ഇനി 'ലോക് ഭവൻ' എന്ന് അറിയപ്പെടും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജ് ഭവൻ എന്ന് എഴുതിയ ബോർഡുകൾ അഴിച്ചുമാറ്റി. നാളെ ഉച്ചക്കാണ് പുതിയ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുക. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഗവർണർമാരുടെ വസതിയുടെ പേര് ലോക് ഭവൻ എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നവംബർ 25 ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ പൈതൃകം പേറുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് നിർദേശം. 

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News

Raj Bhavan. Lok Bhavan

