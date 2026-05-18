/Groom Found Dead: വിവാഹ ദിനത്തിൽ വരൻ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ; മൃതദേഹം കണ്ടത് പുലർച്ചെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വിളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ

Groom Found Dead In Kannur: എസ്എസ്ബി ജവാനും മുണ്ടേരി മാവിലാച്ചാൽ കൊല്ലൻചിറ റോഡിലെ 'നാരായണീയം' സ്വദേശിയുമായ ഷബിൻ (28) ആണ് ജീവനൊടുക്കിയത്.
കണ്ണൂർ: വിവാഹദിനത്തിൽ വരനെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സശസ്ത്ര സീമാ ബൽ (എസ്എസ്ബി) ജവാനും മുണ്ടേരി മാവിലാച്ചാൽ കൊല്ലൻചിറ റോഡിലെ 'നാരായണീയം' സ്വദേശിയുമായ ഷബിൻ (28) ആണ് ജീവനൊടുക്കിയത്.
ജമ്മു കശ്മീരിൽ ബോർഡർ പൊലീസുകാരനായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു ഷബിൻ. ഞായറാഴ്ച രാത്രി വരന്റെ വീട്ടിൽ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിരുന്നും സൽക്കാരവും നടന്നിരുന്നു. അർധരാത്രിയോടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഷബിന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. വധുവാണ് ഫോണിൽ വിളിച്ചതെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ നൽകുന്ന വിവരം.
ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് പോയ ഷബിൻ പിന്നീട് വാതിൽ അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 4.45ഓടെ മക്രേരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചുള്ള ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ വീട്ടുകാർ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ദാരുണമായ സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. മുറിയിലെ ശുചിമുറിയിൽ ഷബിനെ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഭരതന്റെയും ഷീബയുടെയും മകനാണ്. കണ്ണൂർ ശ്രീചന്ദ് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സായ അഭിഷയാണ് സഹോദരി.
