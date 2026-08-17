/Gun firing in manjeshwaram: മഞ്ചേശ്വരത്ത് വെടിവയ്പ്; വെടിയുതിർത്തത് കാറിലെത്തിയ സംഘം

കാസർകോട്: കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരം മിയാപദവ് ബട്ടിപദവിൽ വെടിവയ്പ്. കടയുടമയായ ശുഹൈബ് മൊയ്ൻ ഷെയ്ഖിനെ തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അക്രമി സംഘം ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്തു.
ചാരനിറത്തിലുള്ള കാറിലാണ് അക്രമി സംഘം എത്തിയത്. വെടിയുതിർത്ത ശേഷം അക്രമികൾ കാറിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ മിയാപദവ് സ്വദേശി റഹീം, ഖാദർ എന്നിവരാണെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശുഹൈബ് മൊയ്ൻ ഷെയ്ഖും മച്ചംപാടി സ്വദേശിയായ ഒരാളും തമ്മിൽ കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കം നടന്നിരുന്നു.
ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഗുണ്ടാസംഘം ഭീഷണി മുഴക്കുകയും വെടിവയ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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