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Gun firing in manjeshwaram: മഞ്ചേശ്വരത്ത് വെടിവയ്പ്; വെടിയുതിർത്തത് കാറിലെത്തിയ സംഘം

Manjeshwar Firing Case: കാറിൽ എത്തിയ അക്രമി സംഘം കടയുടമയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 17, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:44 PM IST
Gun firing in manjeshwaram: മഞ്ചേശ്വരത്ത് വെടിവയ്പ്; വെടിയുതിർത്തത് കാറിലെത്തിയ സംഘം
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Gun firing in manjeshwaram: മഞ്ചേശ്വരത്ത് വെടിവയ്പ്; വെടിയുതിർത്തത് കാറിലെത്തിയ സംഘം
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