Happy New Year 2026: ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ; 2026നെ പ്രതീക്ഷകളോടെ വരവേറ്റ് ലോകം, എങ്ങും ആഘോഷം

തിരുവനന്തപുരം: പുതുവർഷം പിറന്നിരിക്കുകയാണ്. 2026നെ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ഏഴരും വരവേൽക്കുന്നത്. ആഘോഷങ്ങളും ആർപ്പുവിളികളുമായി ലോകം പുതുവർഷത്തെ സ്വീകരിച്ചു. കേരളത്തിലും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ലായിരുന്നു. ഭീമൻ പാപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിച്ചാണ് കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരവും പുതുവത്സരാഘോഷം നടത്തിയത്.
കോവളമടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വെള്ളാറിലെ കേരള ആർട്ട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിലായിരുന്നു പാപ്പാഞ്ഞിയെ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിലെ പത്തോളം കലാകാരന്മാര് പത്ത് ദിവസം ദിവസം കൊണ്ടാണ് പാപ്പാഞ്ഞിയെ തയാറാക്കിയത്. 40 അടിയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉയരം.
കിരിബാത്തി ദ്വീപിലാണ് ആദ്യം പുതുവർഷം പിറന്നത്. ഹവായിക്ക് തെക്ക് കിഴക്കായും ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വടക്ക് കിഴക്കായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ കിരിബാത്തി എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ കിരിബാത്തി ദ്വീപിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പുതുവർഷം പിറന്നത്. കിരിബാത്തിയിലെ ലൈൻ ഐലൻഡ്സിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പുതുവർഷം പിറന്നിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര തീയതി രേഖയ്ക്ക് (International Date Line) ഏറ്റവും അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കാൾ മുൻപേ ഇവിടെ പുതുവർഷമെത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമയം ഡിസംബർ 31 വൈകുന്നേരം 3:30നാണ് കിരിബാത്തിയിൽ 2026 ജനുവരി 1 പുലർന്നത്.
ഏവർക്കും സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വക പുതുവത്സരാശംസകൾ....
