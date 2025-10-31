DA Hike: ക്ഷാമബത്ത ഉയർത്തി ഉത്തരവിറക്കി; ഒക്ടോബറിലെ ശമ്പളത്തിനൊപ്പം കയ്യിലെത്തും

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത ഉയർത്തി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറക്കി ധനകാര്യ വകുപ്പ്. നാല് ശതമാനം ഡിഎ ആണ് ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിനൊപ്പം നൽകുമെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത ഉയർത്തിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിഎ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 18 ശതമാനം ഡിഎ ആണ് ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. 4 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതോടെ അത് 22 ശതമാനമായി ഉയരും.
Also Read: Operation Cy-Hunt: സൈബർ തട്ടിപ്പ്, കൊച്ചിയിൽ കോളജ് വിദ്യാര്ഥികളടങ്ങുന്ന സംഘം പിടിയിൽ; പിടിയിലായത് ഓപ്പറേഷന് സൈ ഹണ്ടിലൂടെ
അതേസമയം, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഡിഎ കുടിശ്ശികയുണ്ട്. 13 ശതമാനം കുടിശ്ശികയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇത് കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല. സംഘടനകളടക്കം ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
അതിനിടെ നവംബർ മുതൽ ഒരു മാസത്തെ കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ 3600 രൂപയാണ് ഈ മാസം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടല്ല സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കാര്യങ്ങളെ പോസിറ്റീവായി കാണണമെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ടല്ല. പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനാകുമെന്ന് സർക്കാരിന് ആത്മ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കെ എൻ ബാലഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.