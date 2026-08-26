Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Thiruvonam 2026: തിരുവോണപ്പുലരിയെ വരവേറ്റ് മലയാളികൾ; നാടെങ്ങും ഓണാഘോഷത്തിൽ

Thiruvonam 2026: തിരുവോണപ്പുലരിയെ വരവേറ്റ് മലയാളികൾ; നാടെങ്ങും ഓണാഘോഷത്തിൽ

Happy Thiruvonam: ബാല്യകാല ഓർമ്മകളുടെയും നിറമുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെയും മനോഹരമായ ഒരു സംഗമമാണ് മലയാളിയ്ക്ക് ഓണം.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 26, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:29 AM IST
Thiruvonam 2026: തിരുവോണപ്പുലരിയെ വരവേറ്റ് മലയാളികൾ; നാടെങ്ങും ഓണാഘോഷത്തിൽ
Image Credit: AI

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Thiruvonam 2026: തിരുവോണപ്പുലരിയെ വരവേറ്റ് മലയാളികൾ; നാടെങ്ങും ഓണാഘോഷത്തിൽ
2
3
4
5