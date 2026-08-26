/Thiruvonam 2026: തിരുവോണപ്പുലരിയെ വരവേറ്റ് മലയാളികൾ; നാടെങ്ങും ഓണാഘോഷത്തിൽ

പടിവാതിൽക്കൽ വിരിയുന്ന വർണ്ണപൂക്കളങ്ങളും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന സദ്യയുടെ സുഗന്ധവും ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന പാട്ടുകളും ഓരോ തിരുവോണനാളും മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്. ജോലിത്തിരക്കുകൾക്ക് അവധി നൽകി പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ ദിനം സമ്മാനിക്കുന്നത്.
കേവലം ഒരു പ്രാദേശിക ഉത്സവത്തിനപ്പുറം ബാല്യകാല ഓർമ്മകളുടെയും നിറമുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെയും മനോഹരമായ ഒരു സംഗമമാണ് മലയാളിയ്ക്ക് ഓണം. തൊടിയിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ പറിച്ചെടുത്ത് മുറ്റത്ത് തീർത്ത പൂക്കളങ്ങളും രുചികരമായ ഭക്ഷണവും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളുടെ മണവും ആർത്തുവിളിച്ചുള്ള ഊഞ്ഞാലാട്ടവുമെല്ലാം എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും മായാതെ മനസ്സിൽ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്നു.
തിരുവോണപ്പുലരിയിൽ വീടുകൾ ഒരു പുതിയ ഉത്സവത്തിലേക്ക് ഉണരുകയാണ്. പൂക്കളം ഒരുക്കിയും നിലവിളക്ക് തെളിച്ചും പ്രാർത്ഥനകളോടെ തുടങ്ങുന്ന ദിനത്തിൽ ഉച്ചയോടെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വാഴയിലയിൽ ഓണസദ്യ ആസ്വദിക്കുന്നു. പലതരം കൂട്ടുകറികളും എരിവും മധുരവും പുളിയും പാകത്തിന് ചേർന്ന വിഭവങ്ങളും ഒടുവിൽ നൽകുന്ന മധുരപ്പായസവും ചേർന്ന് സദ്യയെ സമ്പന്നമാക്കുമ്പോൾ, ഒത്തൊരുമയോടെയുള്ള ആ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ആഘോഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് ആഘോഷരീതികളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓണം പകരുന്ന തനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും മങ്ങലേറ്റിട്ടില്ല. ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന വീടുകളിൽ വീണ്ടും ചിരിമുഴങ്ങുകയും ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ദിനം സമത്വത്തിന്റെയും പരസ്പരസ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.
മനുഷ്യരെല്ലാം സമന്മാരായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സുവർണ്ണകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണിത്. ഓരോ വർഷവും ഓണം മലയാളിമനസ്സുകളിൽ വീണ്ടും പൂത്തുലയുന്നു. തുമ്പപ്പൂവിന്റെ നൈർമല്യം നിറഞ്ഞ മാവേലി സങ്കൽപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എപ്പോഴും മാർഗ്ഗദർശനമാകട്ടെ. ഏവർക്കും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ തിരുവോണാശംസകൾ!
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