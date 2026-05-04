Haripad Constituency Election Result 2026: ഹരിപ്പാട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ! ജയം 23,377 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ

ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലം നിലനിർത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തല. 15 റൗണ്ടുകളും എണ്ണിത്തീർന്നപ്പോൾ 23,377 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ ജയം. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇക്കുറി വിജയിച്ചത്. ബിജെപി ഇത്തവണ വോട്ട് ശതമാനം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. 31,022 വോട്ടുകളാണ് ബിജെപിയുടെ സന്ദീപ് വചസ്പതി നേടിയത്. ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ വോട്ട് വർധിപ്പിക്കാൻ ബിജെപിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിടി ജിസ്മോന് വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞു.
വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞടുപ്പിലെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഹരിപ്പാട്. തീപാറുന്ന പോരാട്ടത്തിനാണ് ഹരിപ്പാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. 2021ൽ 72768 വോട്ടായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. 13666 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിയമസഭയിൽ എത്തിയത്.
മണ്ഡലത്തിലെ ബിജെപിയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവർ വോട്ട് ശതമാനം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനാകുന്നത്. 2021ൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന കെ സോമൻ 17890 വോട്ടുകളാണ് നേടിയിരുന്നത്. 2011ൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നത് അജിത് ശങ്കറാണ്. അന്ന് ആകെ കിട്ടിയത് 3,145 വോട്ടുകളായിരുന്നു. 2016ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡി അശ്വിനി ദേവ് അത് 12,985 ആക്കി ഉയർത്തി.
