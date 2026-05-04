English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  • Haripad Constituency Election Result 2026: ഹരിപ്പാട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ! ജയം 23,377 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ

Haripad Constituency Election Result 2026: ഹരിപ്പാട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ! ജയം 23,377 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ

ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിൽ 2021ലേക്കാൾ വോട്ട് ശതമാനം കൂട്ടാൻ ബിജെപി ഇക്കുറി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : May 4, 2026, 01:46 PM IST
  • 31,022 വോട്ടുകളാണ് ബിജെപിയുടെ സന്ദീപ് വചസ്പതി നേടിയത്.
  • ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ വോട്ട് വർധിപ്പിക്കാൻ ബിജെപിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Read Also

  1. Kerala Assembly Election Results 2026: ചുവടുമാറ്റിയവർ കളം പിടിക്കുന്നു; ജി. സുധാകരനും കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും ​ടി.കെ ഗോവിന്ദനും കുതിപ്പിൽ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്കറിഞ്ഞ് പോകാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്കറിഞ്ഞ് പോകാം...
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോകുവാണോ? ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണവില അറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോകുവാണോ? ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണവില അറിയാം
Kerala SM-53 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-53 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope May Month: അപ്രതീക്ഷിത പ്രണയവും പ്രണയവിവാഹവും; മെയ് മാസത്തിലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope May Month: അപ്രതീക്ഷിത പ്രണയവും പ്രണയവിവാഹവും; മെയ് മാസത്തിലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
Haripad Constituency Election Result 2026: ഹരിപ്പാട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ! ജയം 23,377 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ

ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലം നിലനിർത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തല. 15 റൗണ്ടുകളും എണ്ണിത്തീർന്നപ്പോൾ 23,377 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ ജയം. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇക്കുറി വിജയിച്ചത്. ബിജെപി ഇത്തവണ വോട്ട് ശതമാനം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. 31,022 വോട്ടുകളാണ് ബിജെപിയുടെ സന്ദീപ് വചസ്പതി നേടിയത്. ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ വോട്ട് വർധിപ്പിക്കാൻ ബിജെപിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിടി ജിസ്മോന് വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞടുപ്പിലെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഹരിപ്പാട്. തീപാറുന്ന പോരാട്ടത്തിനാണ് ഹരിപ്പാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. 2021ൽ 72768 വോട്ടായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. 13666 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിയമസഭയിൽ എത്തിയത്.

Also Read: Kerala Assembly Election Result 2026 Live: കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് തരംഗം; ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ

മണ്ഡലത്തിലെ ബിജെപിയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവർ വോട്ട് ശതമാനം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനാകുന്നത്. 2021ൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന കെ സോമൻ 17890 വോട്ടുകളാണ് നേടിയിരുന്നത്. 2011ൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നത് അജിത് ശങ്കറാണ്. അന്ന് ആകെ കിട്ടിയത് 3,145 വോട്ടുകളായിരുന്നു. 2016ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡി അശ്വിനി ദേവ് അത് 12,985 ആക്കി ഉയർത്തി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

kerala assembly election result 2026Ramesh ChennithalaUDFകേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026രമേശ് ചെന്നിത്തല

Trending News