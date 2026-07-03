/Boby Chemmanur: പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പായെന്ന് നടി; ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെതിരായ തുടർ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി

യുവ നടിയുടെ പരാതിയിൽ എടുത്ത കേസിൽ വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഹൈക്കോടതി തുടർനടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്തു.
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പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയെന്ന് നടി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടിയുടെ നിലപാട് ഹൈക്കോടതി തേടുകയും ഉണ്ടായി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നടി കേസ് ഒത്തുതീർപ്പായെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. തുർന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ബോബിക്കെതിരായ അടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത്.
നടിക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമർശത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഖേദ പ്രകടനം നടത്തിയത്. പിന്നാലെ ബോബിയുടെ മാപ്പപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് നടി പിന്നാലെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് ഒരു നല്ല തീരുമാനമാണെന്നും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നതായും ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഖേദപ്രകടനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും നടി പറഞ്ഞിരുന്നു.
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