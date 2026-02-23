Health Minister Veena George: 'സർക്കാർ ആരോഗ്യമേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമം നടക്കുന്നു'; സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ ആരോഗ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ സർക്കാർ ആരോഗ്യമേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. മെച്ചപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യമേഖലയിലുള്ളതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗം തകർന്നുവെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കേണ്ടത് ആരുടെ ആവശ്യമാണെന്നും രോഗികളെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു. സ്വകാര്യ കുത്തകകളുടെ ആവശ്യമാണിതെല്ലാമെന്നും, സ്വകാര്യ കുത്തകകൾക്ക് മുന്നിൽ ആരോഗ്യമേഖലയെ അടിയറവ് വെക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരാണെന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ഇത്തരം വീഴ്ചകള് ആരെങ്കിലും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുമോയെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു. 600ഓളം പരാതികള് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്ക്കെതിരെ വന്നുവെന്നും കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി കുത്തകള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നടത്തുന്നതെന്നും വീണാ ജോര്ജ്ജ് പറഞ്ഞു. വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സംഭവം ഏതോകാലത്ത് നടന്നതാണെന്നും എന്നിട്ടും അന്വേഷണം നടത്തി നടപടിയെടുത്തുവെന്നും ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയു എന്നും വെറെ എന്തെങ്കിലും നടപടി പ്രതിപക്ഷത്തിന് നിര്ദേശിക്കാനുണ്ടോയെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു.
