തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. കേരളത്തിൽ ചൂട് കഠിനമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം സർവകാല റെക്കോഡുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി ആവശ്യകത 5,933 മെഗാവാട്ടായി വർധിച്ചു. പ്രതിദിന ഉപഭോഗം 11.23 കോടി യൂണിറ്റിലെത്തിയത് ഈ ഏപ്രിലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്.
2024 മേയ് മാസത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 11.59 കോടി യൂണിറ്റാണ് നിലവിലെ റെക്കോഡ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ താപനില വീണ്ടും 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ പുനലൂരിൽ 38 ഡിഗ്രി രേഖപ്പെടുത്തി. കണ്ണൂർ ഒഴികെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം ജില്ലകളിലും ശരാശരിയെക്കാൾ ഉയർന്ന ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും താപനില ഉയർന്നുതന്നെ നിൽക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ നിഗമനം.
കൊല്ലത്ത് 38 ഡിഗ്രിയും, തിരുവനന്തപുരത്ത് 36 ഡിഗ്രിയും, മറ്റ് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ 37 ഡിഗ്രി വരെയും ചൂട് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പവും അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളുടെ തീവ്രതയും വർധിക്കുന്നതിനാൽ പകൽ 10 മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കരുതെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കുറ്റ്യാടി വൈദ്യുത നിലയത്തിലെ ജനറേറ്റർ തകരാറിലായതിനെത്തുടർന്ന് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. 50 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മുതൽ 11 വരെ പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ചയോടെ ഈ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. അറിയിച്ചു.
