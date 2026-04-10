  Heat Wave Alert: താപനില 39 ഡിഗ്രി വരെ; 12 ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലേര്‍ട്ട്

Heat Wave Alert: താപനില 39 ഡിഗ്രി വരെ; 12 ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലേര്‍ട്ട്

Heat Wave Alert: ഇടുക്കി, വയനാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 10, 2026, 10:33 PM IST
  • സാധാരണയേക്കാള്‍ രണ്ട് മുതല്‍ മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് അധിക താപനിലയാണ് നിലവില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
  • ഇന്നും നാളെയും (10/04/2026 & 11/04/2026) പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഉയർന്ന താപനില 39 C വരെയും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഉയർന്ന താപനില 38C വരെയും കൂടാൻ സാധ്യത.

തിരുവനന്തപുരം: താപനില വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ 12 ജില്ലകളില്‍ നാളെയും യെല്ലോ അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി, വയനാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. സാധാരണയേക്കാള്‍ രണ്ട് മുതല്‍ മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് അധിക താപനിലയാണ് നിലവില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്നും നാളെയും (10/04/2026 & 11/04/2026) പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഉയർന്ന താപനില 39 °C വരെയും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഉയർന്ന താപനില 38°C വരെയും തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില 37°C വരെയും മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ് ജില്ലകളിൽ 36°C വരെയും ഉയരാൻ (സാധാരണയെക്കാൾ 2 to 3˚C വരെ കൂടുതൽ) സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു. ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പമുള്ള വായുവും കാരണം ഈ ജില്ലകളിൽ, മലയോര മേഖലകളിലൊഴികെ ഇന്നും നാളെയും (10/04/2026 & 11/04/2026) ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

Heat Wave AlertTemperatureweather updateKerala Weather AlertYellow alert

