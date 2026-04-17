തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് നിർദേശം നൽകി. രാവിലെ 11 മണി മുതല് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളില് ഉയര്ന്ന അള്ട്രാവയലറ്റ് സൂചിക രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാല് ശരീരത്തില് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
തുടര്ച്ചയായി വെയിലേറ്റാല് സൂര്യാഘാതമോ, സൂര്യാതപമോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്വയം പ്രതിരോധം വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും രാവിലെ 11 മണി മുതല് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി വരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കാതിരിക്കാന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങള്, പ്രായമായവര്, ഗര്ഭിണികള്, ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവര് എന്നിവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
നേരിട്ട് വെയിലേല്ക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ജോലി സമയം പ്രഭാതങ്ങളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലുമായി ക്രമീകരിക്കണമെന്നും എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നവര് എത്രയും വേഗം ചികിത്സ തേടണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ചൂട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടുന്നതിന് എല്ലാ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ക്ലിനിക്കുകള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനായി ഒരു ഹീറ്റ് ഹെല്ത്ത് ആക്ഷന് പ്ലാന് ആവിഷ്കരിച്ചു. ഈ ക്ലിനിക്കുകളില് കൂളിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടേയും മരുന്നുകളുടേയും ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തി. ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഒരു ഘടകമാണ് അള്ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികള്. യുവി രശ്മികള് അധികമായി നേരിട്ട് ശരീരത്തില് ഏല്ക്കുന്നത് പലവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകാം.
ഇത് ചര്മ്മ, നേത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും കാരണമായേക്കും. കോശങ്ങളുടെ ഡിഎന്എ നശിപ്പിച്ച് രോഗങ്ങള്ക്കും കാന്സറിനും കാരണമാകും. ചര്മ്മത്തിന്റെ നിറം മാറ്റം, ചര്മ്മത്തിലെ ചുളിവ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അള്ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികള് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയേയും ബാധിച്ചേക്കും. വെയിൽ കഠിനമായിരിക്കുന്ന രാവിലെ 11 മുതല് മൂന്ന് വരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
പകല് സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോള് തൊപ്പി, കുട, സണ്ഗ്ലാസ്, സണ്സ്ക്രീന് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ശരീരം മുഴുവന് മറയുന്ന കോട്ടണ് വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കണം. വെയിൽ കൊള്ളുന്ന യാത്രകളിലും മറ്റും ഇടവേളകളില് തണലില് വിശ്രമിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. ശരീരത്തില് നിന്നും അമിതമായ ജല നഷ്ടത്തിലൂടെ നിര്ജലീകരണം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
വീട്ടിനുള്ളിലാണെങ്കിലും നിര്ജലീകരണം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് വെള്ളം കുടിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങള്, പ്രായമായവര്, രോഗികള് എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ച് വീട്ടിനുള്ളില് പോലും നിർജലീകരണം ഉണ്ടാകാം. അതിനാല് ഇവർ ജലാംശം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം, മോര്, നാരങ്ങാവെള്ളം തുടങ്ങിയവ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വീട്ടിനുള്ളില് വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണം. അമിതമായി മധുരം ചേര്ത്തതും കാര്ബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. ഇവ നിര്ജലീകരണത്തിന് കാരണമാകും.
പൊള്ളല്, ക്ഷീണം, തലകറക്കം, തലവേദന, ഓക്കാനവും ഛര്ദിയും, അസാധരണമായ വിയര്പ്പ്, കഠിനമായ ദാഹം, മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക, മൂത്രം കടും നിറത്തിലാവുക, വേഗത്തിലുള്ള ഹൃദയമിടിപ്പ്, ബോധക്ഷയം എന്നിവ ഉണ്ടായാല് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നവര് തണലില് മാറി വിശ്രമിച്ച് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. കട്ടികൂടിയതോ ചൂട് വര്ധിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ വസ്ത്രങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക. തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് ദേഹം തുടയ്ക്കുക. കാറ്റ് കൊള്ളുക, വീശുകയോ ഫാനോ എസിയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഉടന് ചികിത്സ തേടുക.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്
· രാവിലെ 11 മുതല് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് വരെയുള്ള സമയത്ത് കൂടുതല് നേരം വെയിലേല്ക്കരുത്.
· അയഞ്ഞ, ഇളം നിറത്തിലുള്ള കോട്ടണ് വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുക.
· പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള് പാദരക്ഷകള് ധരിക്കുക, കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്.
· ദാഹമില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുക, യാത്രാ വേളയില് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കരുതുന്നത് നല്ലത്.
· കുടിക്കുന്നതിന് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക.
· കുട്ടികള്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം നല്കണം.
· ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം, മോര്, നാരങ്ങാവെള്ളം എന്നിവ ധാരാളമായി കുടിക്കുക.
· വെള്ളം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തണ്ണിമത്തന്, ഓറഞ്ച് മുതലായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറി സാലഡുകളും കൂടുതലായി ഭക്ഷണത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തുക.
· കുട്ടികളെ വെയിലത്ത് കളിക്കാന് അനുവദിക്കരുത്.
· വെയിലത്ത് പാര്ക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളില് കുട്ടികളേയും പ്രായമായവരേയും ഇരുത്തിയിട്ട് പോകാതിരിക്കുക.
· ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാന് പകല് സമയത്ത് വീടിന്റെ വാതിലുകളും ജനലുകളും തുറന്നിടുക.
· വൃത്തിയും ശുചിത്വവുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില് സൂക്ഷിക്കുന്ന പാനീയങ്ങള് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
· കടകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും ജ്യൂസില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസ് ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.