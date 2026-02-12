തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ചൂട് വർധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എറണാകുളം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ചൂട് 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരത്ത് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പകൽ താപനിലയായ 31 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, പുനലൂരിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രാത്രി താപനിലയായ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഫെബ്രുവരി 17 വരെ മഴയില്ലാത്ത വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ദീർഘനേരം നേരിട്ട് ശരീരത്തിൽ പതിക്കുന്നത് സൂര്യാതപം, ചർമ്മരോഗങ്ങൾ, കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങി ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പകൽ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുക. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. പുറംജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ എന്നിവർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
കൂടാതെ ചർമ്മരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ, കണ്ണ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർ, ക്യാൻസർ രോഗികൾ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവർ എന്നിവർ വെയിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പകൽ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കാനും സൺഗ്ലാസ് ധരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.
ശരീരം പൂർണ്ണമായും മറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും. ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഇടവേളകളിൽ തണലുകളിൽ വിശ്രമിച്ച് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ജോലി സമയം പുനക്രമീകരിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.
