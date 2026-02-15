Kerala Weather Update: സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കനക്കുന്നു; രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ വേനൽച്ചൂട് കഠിനമാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് (UV) വികിരണത്തിന്റെ അളവ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഉയരുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിലവിൽ ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാർ, ആലപ്പുഴയിലെ ചെങ്ങന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വികിരണ തോത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈ മേഖലകളിൽ യുവി ഇൻഡക്സ് എട്ട് എത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചങ്ങനാശേരിയിൽ ഇൻഡക്സ് ഏഴ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
തൊഴിൽ സമയത്തിൽ മാറ്റം
സൂര്യാഘാതത്തിനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ പുറംപണി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം ലേബർ കമ്മീഷണർ പുനഃക്രമീകരിച്ചു.
സമയക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ച തിയതികൾ: ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ മെയ് 20 വരെ.
വിശ്രമ സമയം: ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കി വിശ്രമം അനുവദിച്ചു.
ജോലി സമയം: രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 7 വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എട്ട് മണിക്കൂറായി നിജപ്പെടുത്തി.
ഷിഫ്റ്റുകൾ: രാവിലത്തെ ഷിഫ്റ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് 12-ന് അവസാനിക്കണം. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഷിഫ്റ്റ് 3 മണിക്ക് മാത്രമേ ആരംഭിക്കാവൂ.
കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം; ആശങ്കകൾ വർധിക്കുന്നു
കേരളത്തിൽ ശൈത്യകാലം കുറയുകയും വേനലിന്റെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ കടുത്ത വരൾച്ചയ്ക്കും ജലക്ഷാമത്തിനും കാരണമായേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട വേനൽമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
