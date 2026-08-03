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Pathanamthitta Rain Alert: ടെറസുകൾ സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതരുത്; ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറാകണം: മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ്

Kerala Rain Alert: നിലവില്‍ ആറന്മുളയില്‍ ശക്തമായി മഴ പെയ്യുകയാണ്. മൂഴിയാറില്‍ വെള്ളം 190 അടിയായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 03, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:38 AM IST
Pathanamthitta Rain Alert: ടെറസുകൾ സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതരുത്; ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറാകണം: മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ്

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Pathanamthitta Rainb Alert: ടെറസുകൾ സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതരുത്; ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറാകണം: മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ്
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