/Pathanamthitta Rain Alert: ടെറസുകൾ സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതരുത്; ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറാകണം: മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ്

പത്തനംതിട്ട: മഴ കനക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആശങ്ക ഏറുകയാണ്. അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ മൂഴിയാർ ടാം തുറക്കാനും ജില്ലാ കളക്ടർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതുമായി ബന്ധനപ്പെട്ട അനൗൺസ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആറന്മുളയിലും ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിൽ അവസ്ഥ ആശങ്കാജനകമാണെന്നും വീടുകളിലെ ടെറസിലോ ഒന്നാം നിലയിലോ കഴിയുന്നവർ മടികൂടാതെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി ബുദ്ധിമുട്ടിലായേക്കുമെന്നും മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് മാറട്ടെയെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി കൊല്ലത്ത് നിന്നും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും മത്സ്യത്തൊളിലാളികളെ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി തിരുവെന്ൻഹ്റാപുറത്തുള്ള എൻടിആർഎഫ് സംഘത്തെ പത്തനതിട്ടയിലേക്ക് വരാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിയിൽ മൂഴിയാർ ടം തുറക്കുമ്പോൾ് പമ്പയിൽ വെള്ളം നിറയുമെന്ന സാഹചര്യം വിലയിരുത്തൻ മന്ത്രി അടിയന്തര യോഗവും വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. നിലവിൽ റാന്നിയിലെ കനത്ത മഴ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.
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