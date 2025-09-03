English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Rain Alert: കണ്ണൂരില്‍ മലയോര മേഖലയില്‍ കനത്തമഴ; ബാവലിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞു

Bavali River Overflowed: ന​ഗര മേഖലകൾ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. ഇരിട്ടി, കരിവഞ്ചാൽ തുടങ്ങിയ മലയോര മേഖലകളിൽ മഴ ശക്തമാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 3, 2025, 05:44 PM IST
  • പാലപ്പുഴ പാലം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ​ഗതാ​ഗതം പൂർണമായി തടസപ്പെട്ടു
  • കർണാടക വനമേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്

Read Also

  1. Flood Alert in Delhi : യമുന നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; ഡൽഹിയിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം

Trending Photos

Samsaptak Yog: ശനിയും ചൊവ്വയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം
5
Astrology
Samsaptak Yog: ശനിയും ചൊവ്വയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം
Sthree Sakthi SS 483 Lottery Result: ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery Result
Sthree Sakthi SS 483 Lottery Result: ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറും, മീന രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറും, മീന രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kerala Rain Alert: കണ്ണൂരില്‍ മലയോര മേഖലയില്‍ കനത്തമഴ; ബാവലിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞു

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി. ബാവലി പുഴ കരകവിഞ്ഞു. റോഡുകളും പാലങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ന​ഗര മേഖലകൾ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. ഇരിട്ടി, കരിവഞ്ചാൽ തുടങ്ങിയ മലയോര മേഖലകളിൽ മഴ ശക്തമാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

ബാവലി പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. കർണാടക വനമേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. നദിയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയെന്ന സംശയം ഉണ്ടായത്. പാലപ്പുഴ പാലം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ​ഗതാ​ഗതം പൂർണമായി തടസപ്പെട്ടു.

ആറളം ഫാമിലും വെള്ളം കയറിയെന്നാണ് വിവരം. ഇവിടെ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടന്നായും വിവരമുണ്ട്. നിലവിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾ ജാ​ഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rain alertRain ALert KeralaKerala Rain Alertമഴമഴ മുന്നറിയിപ്പ്

Trending News