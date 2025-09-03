Kerala Rain Alert: കണ്ണൂരില്‍ മലയോര മേഖലയില്‍ കനത്തമഴ; ബാവലിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞു

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി. ബാവലി പുഴ കരകവിഞ്ഞു. റോഡുകളും പാലങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. നഗര മേഖലകൾ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. ഇരിട്ടി, കരിവഞ്ചാൽ തുടങ്ങിയ മലയോര മേഖലകളിൽ മഴ ശക്തമാണ്.
ബാവലി പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. കർണാടക വനമേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. നദിയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയെന്ന സംശയം ഉണ്ടായത്. പാലപ്പുഴ പാലം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസപ്പെട്ടു.
ആറളം ഫാമിലും വെള്ളം കയറിയെന്നാണ് വിവരം. ഇവിടെ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടന്നായും വിവരമുണ്ട്. നിലവിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
