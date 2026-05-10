English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  • Kerala Rain Alert: മഴ ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ജില്ലകളിൽ അലർട്ട്, വരും ദിവസങ്ങളിലും ജാ​ഗ്രത...

Kerala Rain Alert: മഴ ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ജില്ലകളിൽ അലർട്ട്, വരും ദിവസങ്ങളിലും ജാ​ഗ്രത...

ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുജനത്തിന് ജാ​ഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Karthika V | Last Updated : May 10, 2026, 02:37 PM IST
  • തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് അലർട്ടുള്ളത്.
  • ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Tamil Nadu Ministers: തമിഴകത്ത് ഇനി 'ദളപതി' ഭരണം; വിജയ്ക്കൊപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 'മന്ത്രിമാർ' ഇവർ!

Trending Photos

Kerala SM-54 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-54 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Today&#039;s Horoscope: മേടം, ചിങ്ങം രാശികൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, ഇടവം മിഥുനം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: മേടം, ചിങ്ങം രാശികൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, ഇടവം മിഥുനം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Astrology News: ജൂണിൽ വ്യാഴ-ശുക്ര യുതിയോ​ഗം; ഈ രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി സന്തോഷനാളുകൾ, സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും
6
Astrology
Astrology News: ജൂണിൽ വ്യാഴ-ശുക്ര യുതിയോ​ഗം; ഈ രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി സന്തോഷനാളുകൾ, സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും
Kerala Rain Alert: മഴ ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ജില്ലകളിൽ അലർട്ട്, വരും ദിവസങ്ങളിലും ജാ​ഗ്രത...

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുന്നു. ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 7 ജില്ലകളിലാണ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് അലർട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വരും ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനം

11/05/2026 : കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ
12/05/2026 : പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം 
13/05/2026 : പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം 
14/05/2026 : പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്

Also Read: ഇത് പുതിയ യു​ഗം, ഇനി ക്ലീൻ ​ഗവർണൻസ്! ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൈസ പോലും തൊടില്ല, തൊടാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും വിജയ്

അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അരിയിച്ചു. മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Rain AlertHeavy Rain UpdateIMD weather updateകേരളത്തിൽ മഴമഴ മുന്നറിയിപ്പ്

Trending News