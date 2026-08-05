തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ മഴക്കെടുതിയിൽ സമഗ്രമായ ദുരിതാശ്വാസ പാക്കേജിന് കാബിനറ്റ് യോഗം അംഗീകാരം നൽകി. പ്രകൃതിദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കൃഷിനാശം നേരിട്ടവർക്കും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ തകർന്നവർക്കും കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഇതുവരെ 26 മരണങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 11 പേർക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുകയും നാല് പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ സജ്ജമാക്കിയ 462 ക്യാമ്പുകളിലായി 27,048 ആളുകൾ നിലവിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ക്യാമ്പുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. 1882 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ കൃഷി നശിക്കുകയും 23,537 കർഷകരെ മഴക്കെടുതി സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രാഥമിക വിവരം അനുസരിച്ച് 67.44 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ആകെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വീടുകളും കടകളും തകർന്നവർക്ക് അടിയന്തര സഹായമായി 10,000 രൂപ വീതം അനുവദിക്കും. ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾക്കായി കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ പ്രത്യേകം നൽകും.
പൂർണമായി തകർന്ന വീടുകൾക്കുള്ള ധനസഹായം നാല് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആറ് ലക്ഷമായും, വീടും സ്ഥലവും ഒരുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം 10 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 12 ലക്ഷമായും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ദുരിതത്തിലായ കുടുംബങ്ങളിലെ ഒരു റേഷൻ കാർഡിലെ രണ്ടുപേർക്ക് പ്രതിദിനം 300 രൂപ വീതം സഹായം ലഭിക്കും.
താമസം സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം കയറിയ വീടുകളിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് വാടകവീടുകളിലേക്ക് മാറാനുള്ള ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കും. കാർഷിക മേഖലയിലെ വിളനാശത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുകയിൽ 25 ശതമാനം വർധനവ് വരുത്താൻ തീരുമാനമായി, ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സംസ്ഥാന സർക്കാർ തനതായി വഹിക്കും.
കടകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചവർക്ക് 10,000 രൂപ വീതം നൽകുന്നത് പുതിയ തീരുമാനമാണ്. ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് (MSME) ഉത്തേജനം നൽകാനായി 12 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഉജ്ജീവന സോഫ്റ്റ് ലോൺ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ഈ പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോ 25 ശതമാനമോ മാർജിൻ മണിയായി സർക്കാർ ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകും.
കൂടാതെ, തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിനായി ജിയോബാഗുകളും കടൽഭിത്തിയും നിർമിക്കുന്നതിനൊപ്പം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള പുനർഗേഹം പദ്ധതി ധനസഹായം വർധിപ്പിച്ച് പുതിയ പദ്ധതിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും കാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ഇതുവരെ 26 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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