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Rain Havoc Kerala: മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം; വീടുകൾക്കും കടകൾക്കും സഹായം നൽകാനും മന്ത്രിസഭായോ​ഗത്തിൽ തീരുമാനം

Cabinet Meeting: കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഇതുവരെ 26 മരണങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 05, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:25 PM IST
Rain Havoc Kerala: മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം; വീടുകൾക്കും കടകൾക്കും സഹായം നൽകാനും മന്ത്രിസഭായോ​ഗത്തിൽ തീരുമാനം
Image Credit: File

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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