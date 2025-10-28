English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Heavy Rainfall: മഴ കനക്കും; ഏട്ട് ജില്ലകളിൽ ഇന്നും നാളെയും യെല്ലോ അലേർട്ട്

Heavy Rainfall: മഴ കനക്കും; ഏട്ട് ജില്ലകളിൽ ഇന്നും നാളെയും യെല്ലോ അലേർട്ട്

മധ്യകേരളത്തിലും തെക്കൻ കേളത്തിലും ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഴ. ഇതെ തുടർന്ന് ഏട്ട് ജില്ലകളിൽ ഇന്നും നാളെയും യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 

Oct 28, 2025
  • മോൻതാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ തീരം അടുക്കുകയാണ്.
  • ആന്ധ്രയിലും, തമിഴ്നാട്ടിലും, ഒഡീഷയുടെ തെക്കൻ പ്രേദശങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി.

Heavy Rainfall: മഴ കനക്കും; ഏട്ട് ജില്ലകളിൽ ഇന്നും നാളെയും യെല്ലോ അലേർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: മധ്യകേരളത്തിലും തെക്കൻ കേളത്തിലും ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഴ. ഇതെ തുടർന്ന് ഏട്ട് ജില്ലകളിൽ ഇന്നും നാളെയും യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരള, ലക്ഷദ്വീപ്, കർണ്ണാടക തീരങ്ങളിൽ മീൻപിടുത്തത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. 

മോൻതാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ തീരം അടുക്കുകയാണ്. 110 കി.മീ വേഗത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിയോടെ കരതൊടും. ആന്ധ്രയിലും, തമിഴ്നാട്ടിലും, ഒഡീഷയുടെ തെക്കൻ പ്രേദശങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി. പ്രദേശവാസികളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 

