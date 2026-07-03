/Helen Of Sparta: ബിയർ കഴിച്ചിരുന്നു, വെരി സോറി, ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല; മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിൽ വിശദീകരണവുമായി ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട

കാസർകോട്: മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് പോലീസ് കേസെടുത്ത സംഭവത്തിൽ സ്വന്തം ഭാഗം വിശദീകരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ളൂവൻസർ ധന്യ (ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട). കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ധന്യക്കെതിരെ പോലീസ് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് കേസെടുത്തത്. ഈ വിഷയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വിശദീകരണ വീഡിയോയുമായി ധന്യ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മദ്യപിച്ചിരുന്നോ എന്ന് അറിയാൻ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് അടക്കം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധന്യ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. താൻ ഒരു ബീയർ കഴിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിഷേധിക്കുന്നില്ലെന്നും, അത് തെറ്റാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി സമ്മതിക്കുന്നുവെന്നും ഇനി അങ്ങനെയൊരു തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും ധന്യ വീഡിയോയിലൂടെ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും നടക്കുന്ന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ അവർ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുകയാണ്.
മദ്യപിച്ച് വണ്ടിയോടിച്ചതിന് ഒരു സാധാരണക്കാരന് ലഭിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള നിയമപരമായ പിഴ (പെറ്റി) മാത്രമാണ് തനിക്കും ലഭിച്ചതെന്ന് ധന്യ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ആരെയും മദ്യപിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തു എന്നതും വാഹനത്തിൽ എംഡിഎംഎ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളും തികച്ചും തെറ്റാണ്. ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ് പരിശോധനാ സമയത്ത് വാഹനം നിർത്താതെ മുന്നോട്ടുപോയതെന്നും ധന്യ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
താൻ ഒളിവിലാണെന്നും വാഹനം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു എന്നുമൊക്കെയുള്ള വലിയ വാർത്തകളാണ് പ്രചരിച്ചത്. ഒരു പരിപാടിക്കിടെ ഒരു ബിയർ കഴിച്ച ശേഷം വണ്ടിയോടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും അതിൽ തനിക്ക് ഖേദമുണ്ടെന്നും ധന്യ പറയുന്നു.
വീടിന് മുന്നിൽ വാഹനം നിർത്തിയപ്പോൾ പോലീസ് വന്ന് ചോദിച്ച ഉടൻ തന്നെ താൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ബ്രെത്ത് അനലൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ഊതി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അത് തെളിയുകയും ചെയ്തു. കോടതിയിൽ പിഴയൊടുക്കിയാൽ മതിയെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ധന്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മറ്റെന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നും, താനും കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും ധന്യ സമ്മതിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് പോലീസ് പോയത്. തന്റെ വാഹനവും താനും അവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. താൻ അയ്യപ്പ ബൈജുവിനെപ്പോലെ ബോധമില്ലാതെ പെരുമാറിയിട്ടില്ലെന്നും, തെറ്റ് തന്റെ ഭാഗത്താണെന്നും സമ്മതിച്ച ധന്യ, എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.\
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