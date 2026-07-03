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Helen Of Sparta: ബിയർ കഴിച്ചിരുന്നു, വെരി സോറി, ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല; മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിൽ വിശദീകരണവുമായി ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട

Drunk And Drive Case: കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ധന്യക്കെതിരെ പോലീസ് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് കേസെടുത്തത്. ഈ വിഷയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വിശദീകരണ വീഡിയോയുമായി ധന്യ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 03, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:01 PM IST
Helen Of Sparta: ബിയർ കഴിച്ചിരുന്നു, വെരി സോറി, ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല; മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിൽ വിശദീകരണവുമായി ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട
Image Credit: Dhanya | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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