English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Youth Congress President Rahul Mamkoottathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പുറത്തേക്ക്; യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ നിർദ്ദേശം

Kerala Youth Congress President Rahul: എംഎൽഎക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനോട് രാജിവയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 21, 2025, 10:57 AM IST
  • എംഎൽഎക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് രാജിവയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്.

Read Also

  1. BJP March to Palakkad MLA Office: രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തിലിനെതിരെ ബിജെപി; രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് എംഎൽഎ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച്

Trending Photos

Iron Rich Foods: മുടികൊഴിച്ചിലാണോ പ്രശ്നം? അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ചേർത്തോളൂ
6
Hair Fall
Iron Rich Foods: മുടികൊഴിച്ചിലാണോ പ്രശ്നം? അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ചേർത്തോളൂ
Kerala Lottery Result Today 19 August 2025: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 19 August 2025: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു
Kerala Lottery Result Today 20 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today 20 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope 21 August 2025: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope 21 August 2025: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala Youth Congress President Rahul Mamkoottathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പുറത്തേക്ക്; യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ നിർദ്ദേശം

ന്യൂഡൽഹി: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനോട് രാജിവയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ്. എംഎൽഎക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് രാജിവയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് തുടരും. നേതൃത്വത്തിന് ലഭിച്ച പരാതികൾ അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കാൻ ദീപ ദാസ് മുൻഷി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന് പരാതികൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജി വയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ആരോപണങ്ങൾ പുറത്ത് വരുനന്തിന് മുൻപ് തന്നെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതികൾ എഐസിസിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. 

യുവ നേതാവ് തനിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുവെന്നും ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നും നടി ആരോപിച്ചിരുന്നു. യുവനേതാവ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയിലെ പലരുമായും നല്ല ബന്ധമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും റിനി ആൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് ഇയാളെ പരിചയപ്പെട്ടത്. പരിചയപ്പെട്ടത് മുതൽ അശ്ലീല മെസേജുകളാണ് അയയ്ക്കുന്നത്. ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും തുടരുകയായിരുന്നു. ആദ്യം മെസേജ് അയച്ചത് മൂന്നര വർഷം മുൻപാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ ജനപ്രതിനിധിയായത്. ഇയാൾ തന്നെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതായും നടി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

Also Read: Honey Bhaskar: 'എന്റെ സ്നേഹം നിനക്ക് മാത്രം', രാഹുൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ; വെളിപ്പെടുത്തി ഹണി ഭാസ്കർ

എഴുത്തുകാരി ഹണി ഭാസ്കറും രാഹുലിനെതിരെ രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം സുഹൃത്തക്കളോട് തന്നെ കുറിച്ച് മോശമായി പറഞ്ഞുവെന്നാണ് ഹണി ആരോപിച്ചത്. വനിതാ കോൺ​ഗ്രസ് നേതാക്കൾ വരെ രാഹുലിന്റെ ഇരകളായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹണി ഭാസ്കർ പറഞ്ഞു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

AICCRahul MamkoottathilCongress

Trending News