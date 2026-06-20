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High Court of Kerala: 'കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം'; പൊലീസിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം

High Court of Kerala: ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുംഭമേള വൈറൽ താരം നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് നടപടി

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 20, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:40 PM IST
High Court of Kerala: 'കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം'; പൊലീസിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം
Image Credit: High Court of Kerala | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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'കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം'; പൊലീസിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം
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