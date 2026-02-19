High Court of Kerala: 'ആറ്റുകാലമ്മ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ'? ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ആറ്റുകാല് പൊങ്കാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില് ഫ്സക്സ് ബോര്ഡുകള് സ്ഥാപിച്ചതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി. ആറ്റുകാലമ്മ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ച ബോര്ഡുകള് ഉടന് എടുത്തുമാറ്റണമെന്ന് കര്ശന നിര്ദേശവും നല്കി. സ്പോണ്സര്മാരുടെ മുഖങ്ങള് കാണാനാണ് ബോര്ഡുകള് വയ്ക്കുന്നതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. അനധികൃത ഫ്ലക്സ് ബോര്ഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യങ്ങള്.
അതേസമയം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാർച്ച് 3ന് പ്രാദേശിക അവധിയടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ദിവസമായ മാർച്ച് 3ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ- അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ആയിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു.
