  • Malayalam News
  • Kerala
  • V Kunhikrishnan: സിപിഎം പുറത്താക്കിയ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പോലീസ് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം; ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി

V Kunhikrishnan: സിപിഎം പുറത്താക്കിയ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പോലീസ് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം; ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി

V Kunhikrishnan Police Protection: കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക ഇടപെടൽ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 30, 2026, 04:48 PM IST
  • പയ്യന്നൂരിലെ ക്രമസമാധാന നില വഷളായതായി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു
  • അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും പയ്യന്നൂർ എസ്എച്ച്ഒയ്ക്കും കോടതി നിർദേശം നൽകി

V Kunhikrishnan: സിപിഎം പുറത്താക്കിയ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പോലീസ് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം; ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: സിപിഎമ്മിൽനിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പാർട്ടിയിലെ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, തന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക ഇടപെടൽ.

Add Zee News as a Preferred Source

കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ‘നേതൃത്വത്തെ അണികൾ തിരുത്തണം’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിനും മതിയായ സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി നാലിന് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കെതിരായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും മറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പുസ്തകത്തിലുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെ പയ്യന്നൂരിലെ ക്രമസമാധാന നില വഷളായതായി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹർജിയിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും പയ്യന്നൂർ എസ്എച്ച്ഒയ്ക്കും കോടതി നിർദേശം നൽകി.

പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്ക് പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും, തന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഭയപ്പെടുത്താൻ വീടിന് പരിസരത്ത് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് പുറത്തുവരുന്നത്.

