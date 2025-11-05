Muslim second marriage: മുസ്ലീം പുരുഷൻ്റെ രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യ ഭാര്യയുടെ അഭിപ്രായം തേടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: 2008 ലെ കേരള വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ (പൊതു) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു മുസ്ലീം പുരുഷൻ തൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയുമായുള്ള വിവാഹം നിലനിൽക്കെ, രണ്ടാം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യ ഭാര്യയുടെ അഭിപ്രായവും തേടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവും രണ്ടാം ഭാര്യയും സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശം.
"ആദ്യ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായുള്ള ആദ്യ വിവാഹം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അതും ആദ്യ ഭാര്യയുടെ അറിവില്ലാതെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനോ മുസ്ലീം നിയമമോ വിവാഹേതര ബന്ധം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല," എന്ന് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മതം ദ്വിതീയമാണെന്നും ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളാണ് പരമോന്നതമെന്നും അതിനാൽ, രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ ആചാര നിയമം ബാധകമല്ല എന്നും വിധി പ്രസ്താവിക്കവേ ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
മുസ്ലീം നിയമപ്രകാരം രണ്ടാം വിവാഹം അനുവദനീയമാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഹർജിക്കാരന് (പുരുഷന്) അയാളുടെ വ്യക്തിനിയമം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യ ഹർജിക്കാരൻ രണ്ടാമത്തെ ഹർജിക്കാരിയുമായി (രണ്ടാം ഭാര്യ) രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, രാജ്യത്തെ നിയമം നിലനിൽക്കും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ വാദം കേൾക്കാനുള്ള അവസരം നൽകും.
നിലവിലെ കേസിൽ, പുരുഷൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും ആദ്യ വിവാഹം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ ഭാര്യയുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് താൻ രണ്ടാമതും വിവാഹം കഴിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഹർജിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹം രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം അതിന് വിസമ്മതിച്ചു. വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർക്ക് ആദ്യ ഭാര്യയുടെ വാദം കേൾക്കാമെന്നും, ഭർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വിവാഹം അസാധുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ എതിർത്താൽ, രണ്ടാം വിവാഹത്തിന്റെ സാധുത സ്ഥാപിക്കാൻ കക്ഷികളെ ഒരു യോഗ്യതയുള്ള സിവിൽ കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. "ഭർത്താവ് പുനർവിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും, മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ അഭിപ്രായം തേടാൻ അവസരം ലഭിക്കട്ടെ," എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതി ഹർജി തള്ളി.
