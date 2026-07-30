/ADGP Sreejith: അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശയാത്ര: എഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്തിന് അനുകൂലമായ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: മുൻകൂട്ടി അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശയാത്ര നടത്തിയ എഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്തിന് അനുകൂലമായി സർക്കാർ നൽകിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി ഹൈക്കോടതി. അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ ആയിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചത്.
ശ്രീജിത്തിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പരാതിക്കാരനെയും ആരോപണ വിധേയനായ ആളെയും ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തി കേട്ട നടപടി തെറ്റാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരാതിക്കാരന് സ്വതന്ത്രമായി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ, പരാതിക്കാരന്റെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തി, വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പരിഗണിച്ച് പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
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