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ADGP Sreejith: അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശയാത്ര: എഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്തിന് അനുകൂലമായ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി ഹൈക്കോടതി

മുൻകൂട്ടി അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശയാത്ര നടത്തിയ എഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്തിന് അനുകൂലമായി സർക്കാർ നൽകിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി ഹൈക്കോടതി. അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ ആയിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 30, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:22 PM IST
ADGP Sreejith: അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശയാത്ര: എഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്തിന് അനുകൂലമായ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി ഹൈക്കോടതി
Image Credit: ADGP Sreejith | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശയാത്ര: എഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്തിന് അനുകൂലമായ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി ഹൈക്കോടതി
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