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അനധികൃത മദ്യശേഖര കേസ്: ആന്റോ അഗസ്റ്റിന് ഹൈക്കോടതിയിലും ജാമ്യമില്ല, ഹർജി ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി

ആന്റോ അ​ഗസ്റ്റിന്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യ ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി. ജാമ്യാപേക്ഷ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി.

Written ByKarthika V
Published: Sep 18, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:05 PM IST
അനധികൃത മദ്യശേഖര കേസ്: ആന്റോ അഗസ്റ്റിന് ഹൈക്കോടതിയിലും ജാമ്യമില്ല, ഹർജി ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി
Image Credit: Anto Augustine | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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അനധികൃത മദ്യശേഖര കേസ്: ആന്റോ അഗസ്റ്റിന് ഹൈക്കോടതിയിലും ജാമ്യമില്ല, ഹർജി ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി
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