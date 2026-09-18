/അനധികൃത മദ്യശേഖര കേസ്: ആന്റോ അഗസ്റ്റിന് ഹൈക്കോടതിയിലും ജാമ്യമില്ല, ഹർജി ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി

കൊച്ചി: വയനാട് വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് പരിധിയിൽ കൂടുതൽ മദ്യം പിടികൂടിയ കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ആന്റോ അഗസ്റ്റിന് തിരിച്ചടി. ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ജാമ്യാപേക്ഷ കൂടുതൽ വിശദമായ വാദത്തിനായി ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്തിന്റെ ബെഞ്ച് വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി.
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് മുട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വീട്ടിൽ എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 43.850 ലീറ്റർ മദ്യമാണ് കണ്ടെടുത്തത്. അബ്കാരി നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്ത എക്സൈസ്, ഇന്നലെ രാവിലെ എറണാകുളത്തു നിന്നാണ് ആന്റോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതോടെയാണ് ആന്റോ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
മദ്യം കണ്ടെടുത്ത വീടുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കി. 2022-ൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സർഫാസി നിയമപ്രകാരം ലേലം ചെയ്ത വസ്തുവാണിതെന്നും രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് ലില്ലി ജോസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇത് ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദം. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഈ വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയോ കൈവശാവകാശമോ തനിക്കില്ലെന്ന് ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തന്റേതല്ലാത്ത വസ്തുവിൽ നിന്ന് മദ്യം കണ്ടെടുത്ത കേസിൽ താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും അതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരന്റെ ആവശ്യം.
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