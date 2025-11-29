English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Sabarimala News: 'ശബരിമലയിൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസ് സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കണം'; സ്ട്രെച്ചറിൽ ചുമക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി

Sabarimala News: നിലവിൽ സന്നിധാനത്ത് വെച്ച് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സ്ട്രെച്ചറിലാണ് പമ്പയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 29, 2025, 08:09 PM IST
  • ഇതിൽ ഹൈക്കോടതി ഞെട്ടലും അതൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി.
  • ഈ കാഴ്ച മലകയറി വരുന്നവർക്ക് കടുത്ത മാനസിക വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
  • ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നിർദേശം.

കൊച്ചി: ശബരിമലയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ട് പോകാൻ ആംബുലൻസ് സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. മൃതദേഹങ്ങൾ സ്ട്രെച്ചറിൽ ചുമക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. നിലവിൽ സന്നിധാനത്ത് വെച്ച് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സ്ട്രെച്ചറിലാണ് പമ്പയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇതിൽ ഹൈക്കോടതി ഞെട്ടലും അതൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ കാഴ്ച മലകയറി വരുന്നവർക്ക് കടുത്ത മാനസിക വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നിർദേശം.

സന്നിധാനത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം ഹൃദയാഘാതം, മറ്റ് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ മൂലം നിരവധി പേർ മരിക്കാറുണ്ട്. മലകയറി അവിടെയെത്തി ക്ഷീണിച്ച്, കുഴ‌ഞ്ഞു വീണും മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്ട്രെച്ചറിൽ താഴേക്ക് എത്തിക്കാറാണ് പതിവ്. തീർത്ഥാടകരുടെ മുന്നിലൂടെയാണ് ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടു പോകുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ആളുകൾക്ക് മുന്നിലൂടെ പ്രദർശന വസ്തുവായി മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടു പോകരുതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. 

SabarimalaHigh court of Kerala

