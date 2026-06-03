/Kumbh Mela Viral Girl Marrigae: കുംഭമേള വൈറൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം: ഫർമാന്‍ ഖാന്റെ അറസ്റ്റ് ഒരു മാസത്തക്ക് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: കുംഭമേള വൈറൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ ഭർത്താവ് ഫർമാൻ ഖാന്റെ അറസ്റ്റ് ഒരു മാസത്തക്ക് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി. ഫർമാന് അധികാര പരിധിയിലുള്ള കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലെ കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും അതിനിടയിൽ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ കാണിച്ചുള്ള പിതാവിന്റെ പരാതിയിലാണ് മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്. അതേസമയം, മുൻകൂര് ജാമ്യത്തെ എതിര്ത്ത് മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി വ്യാജ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്നും രേഖകൾ തിരുത്തി പ്രായം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് ഫർമാനെതിരെയുള്ള ആരോപണം. വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിന് ബിഎൻഎസ് പ്രകാരം കേസ് ചുമത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പെൺകുട്ടിക്ക് 16 വയസ് മാത്രമാണെന്നും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആശുപത്രി രേഖകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന വിവാഹത്തിന് നിയമസാധുതയില്ലെന്നും വിവാഹം മതാചാരപ്രകാരമല്ല നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ഭാര്യയെന്ന പേരിൽ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചത് കുറ്റകരമാണെന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിവാഹത്തിനും നിയമസാധുതയില്ലെന്നും പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ആശുപത്രി രേഖകൾ പ്രകാരം പെൺകുട്ടിയുടെ ജനന തിയതി 2009 ഡിസംബർ 13 ആണെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ഇതനുസരിച്ചു പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നു ഹർജിക്കാർ പറഞ്ഞു. മധ്യപ്രദേശിൽ എത്തിയാൽ ദുരഭിമാന കൊലക്ക് ഇരയാകുമെന്ന് ഭയമുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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