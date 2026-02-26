The Kerala Story 2: 'സിനിമ മതസൗഹാർദത്തിന് ഭീഷണി'; കേരള സ്റ്റോറി 2 സിനിമ റിലീസ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: കേരള സ്റ്റോറി 2 സിനിമ റിലീസ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി. കേരള സ്റ്റോറി ടുവിന് പ്രദര്ശനാനുമതി നല്കരുതെന്നും സെന്സര് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി. പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല സ്റ്റേ. സിനിമ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ മതസൗഹാർദത്തിന് ഭീഷണിയെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സെൻസർ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കണ്ണൂര് ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ശ്രീദേവ് നമ്പൂതിരി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടക്കാല സ്റ്റേ. കേരളത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ഉള്ളതാണ് ഈ സിനിമയെന്നും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുമെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം. കേരളം വര്ഗീയതയുടെയും മതപരിവർത്തനത്തിന്റെയും നാടാണെന്ന പ്രചാരണം നടത്താനാണ് സിനിമയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനതയെയാകെ തെറ്റായ രീതിയില് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ‘ദ കേരള സ്റ്റോറി 2’ എന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
