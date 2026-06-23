/ഡോ. കെജെ റീനയുടെ സ്ഥലംമാറ്റം ശരിവച്ച് ഹൈക്കോടതി; ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഡോ. കെജെ റീനയെ മാറ്റിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. സ്ഥലംമാറ്റം സ്റ്റേ ചെയ്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബിലേക്കാണ് ഡോ. റീനയെ സ്ഥലംമാറ്റിയത്. റീനയുടെ അവധിക്കാലം ഉൾപ്പെടെ നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു. സ്ഥലംമാറ്റം ട്രൈബ്യൂണൽ സ്റ്റേ ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ജൂൺ 12നാണ് ഡിഎച്ച്എസ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഡോ. റീനയെ സർക്കാർ മാറ്റിയത്. ജൂൺ 13ന് ഡോ. മീനാക്ഷി പുതിയ ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു. ജൂൺ 18നാണ് റീനയുടെ സ്ഥലംമാറ്റം സ്റ്റേ ചെയ്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് വന്നത്. പുതുതായി നിയമിതയായ ഉദ്യോഗസ്ഥ ചുമതലയേറ്റ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ നിയമനം സ്റ്റേ ചെയ്തതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വാദം. ഈ വാദം അംഗീകരിച്ച ഹൈക്കോടതി ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ നടപടിക്രമത്തിലെ സാങ്കേതിക വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.
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