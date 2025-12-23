VC Appointment: ഗവർണറുമായി ഇനി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി; കെടിയു ബജറ്റ് പാസാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിലെ വിസി നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണറുമായി ഇനി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, കേരള സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് കെ.എസ്. അനിൽകുമാറിനെ മാറ്റിയത് ഗവർണറുമായുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. അനിൽകുമാർ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ആ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഇതിന് വിസി നിയമനത്തിലെ സമവായവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ കഴിഞ്ഞ 14 മാസമായി നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് യോഗം സമാധാനപരമായി ചേർന്നു. ഭരണപക്ഷ പ്രതിനിധികളുടെ കൂടി സഹകരണത്തോടെ സർവകലാശാലാ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. കെടിയു, ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലകൾക്ക് പിന്നാലെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലും വിസി നിയമനത്തിനായുള്ള നടപടികൾ രാജ്ഭവൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും ഗവർണറും തമ്മിലുണ്ടായ പുതിയ ധാരണയനുസരിച്ചാകും ഇവിടുത്തെയും നിയമനങ്ങൾ നടക്കുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.