  • Malayalam News
  • Kerala
  • VC Appointment: ഗവർണറുമായി ഇനി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി; കെടിയു ബജറ്റ് പാസാക്കി

VC Appointment: ഗവർണറുമായി ഇനി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി; കെടിയു ബജറ്റ് പാസാക്കി

സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിലെ വിസി നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണറുമായി ഇനി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു വ്യക്തമാക്കി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 23, 2025, 03:40 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ 14 മാസമായി നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് യോഗം സമാധാനപരമായി ചേർന്നു.
  • അനിൽകുമാർ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ആ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

VC Appointment: ഗവർണറുമായി ഇനി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി; കെടിയു ബജറ്റ് പാസാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിലെ വിസി നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണറുമായി ഇനി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, കേരള സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് കെ.എസ്. അനിൽകുമാറിനെ മാറ്റിയത് ഗവർണറുമായുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. അനിൽകുമാർ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ആ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഇതിന് വിസി നിയമനത്തിലെ സമവായവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ കഴിഞ്ഞ 14 മാസമായി നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് യോഗം സമാധാനപരമായി ചേർന്നു. ഭരണപക്ഷ പ്രതിനിധികളുടെ കൂടി സഹകരണത്തോടെ സർവകലാശാലാ ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. കെടിയു, ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലകൾക്ക് പിന്നാലെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലും വിസി നിയമനത്തിനായുള്ള നടപടികൾ രാജ്ഭവൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ പ്രതിനിധികളും ഗവർണറും തമ്മിലുണ്ടായ പുതിയ ധാരണയനുസരിച്ചാകും ഇവിടുത്തെയും നിയമനങ്ങൾ നടക്കുക.

