Hijab Controversy: ഹിജാബ് വിവാദം; കുട്ടിയെ സ്കൂൾ മാറ്റുമെന്ന് പിതാവ്; വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് ആർക്കെന്ന് പരിശോധിക്കും, മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

എറണാകുളം: പള്ളുരുത്തി സെൻ്റ് റീത്താസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഹിജാബ് വിവാദത്തിൽ മകളെ സ്കൂൾ മാറ്റുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ച് പിതാവ്. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അനസ് വിവരം അറിയിച്ചത്. സ്കൂൾ അധികൃതരിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണം വേധനാജനകമായിരുന്നു എന്നും, നാട്ടിലെ സമാധാനം തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ല നടപടിയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന ആക്ഷേപം കുടുംബത്തെ മാനസികമായ് തളർത്തിയെന്നും പിതാവ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചു.
കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാത്തതിൻ്റെ കാരണവും, ആരുടെ ഭാഗത്താണ് വീഴ്ചയെന്നും പരിശോധിക്കുമെന്ന് വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. കുട്ടിയുടെ മാനസിക ആരോഗ്യമാണ് വലുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്കൂളിന് മാന്യമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞത് ധിക്കാരത്തിൻ്റെ ഭാക്ഷയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച അധ്യാപികയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നതാണ് വിരോധഭാസമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
