/Ramesh Chennithala: എസ്ഐ റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ള 43 പേർക്ക് ഉടൻ നിയമനം; നിർദേശം നൽകി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

Ramesh Chennithala: ജൂൺ 9ന് കാലാവധി കഴിയുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് 43 പേരുടെ നിയമനം നടത്തുക
തിരുവനന്തപുരം: എസ്ഐ റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ള 43 പേർക്ക് ഉടൻ നിയമനം നൽകാൻ നിർദേശം നൽകി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ജൂൺ 9ന് കാലാവധി കഴിയുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് 43 പേരുടെ നിയമനം നടത്തുക. റാങ്ക് പട്ടികളുടെ കാലാവധി സർക്കാർ നീട്ടിയെങ്കിലും എസ്ഐ റാങ്ക് പട്ടികക്ക് ഇത് ബാധകമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, റാങ്ക് പട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കാലാവധി തീരാന് ദിവസങ്ങള് മാത്രമുള്ള സബ് ഇന്സ്പക്ടര് റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്പ്പെടുന്ന 43 പേര്ക്ക് നിയമനം ലഭ്യമാക്കാന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദേശം നൽകി. 2025 ജൂണ് ഒമ്പതിനാണ് പിഎസ്സി നടത്തിയ സബ് ഇന്സ്പ്ക്ടര് പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 2026 ജൂണ് ഒമ്പതിനാണ് ഈ ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്.
പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി സര്ക്കാര് നീട്ടിയെങ്കിലും എസ്ഐ റാങ്ക് പട്ടികയ്ക്ക് ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമല്ലാതെ വന്നതോടെയാണ് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്, ഈ പരാതിയില് അടിയന്തിര നടപടിയുണ്ടാകണമെന്നും ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നിര്ദേശം നല്കുകയുമായിരുന്നു.
അതേസമയം, പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നവംബർ 30 വരെയാണ് നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 2026 മേയ് 25നും ഓഗസ്റ്റ് 31നും ഇടയിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന വിവിധ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളാണ് നവംബർ 30വരെ നീട്ടിയത്. പിഎസ്സിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ 289 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾക്കാണ് ഇതോടെ കാലാവധി നീട്ടിക്കിട്ടിയത്. വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിലെ തീരുമാനമായിരുന്നു പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടുമെന്നുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
