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Ramesh Chennithala: 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിലൂടെ പിടികൂടിയത് 15 കോടിയുടെ നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ'; ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

Ramesh Chennithala: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ ഒരു കാരണവശാലും അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 20, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:40 PM IST
Ramesh Chennithala: 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിലൂടെ പിടികൂടിയത് 15 കോടിയുടെ നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ'; ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
Image Credit: Operation Toofan | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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