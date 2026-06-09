തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ തടവുപുള്ളികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. തടവുപുള്ളികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സെന്ട്രല് ജയില് കൂടി ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ജയിലിലെ സൗകര്യങ്ങള് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം വര്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സമഗ്രമായ ജയില് പരിഷ്കരണത്തിന് സര്ക്കാര് നടപടികള് ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ജയില് ആസ്ഥാനത്ത് മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ചർച്ചയിൽ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ജയിൽ ഡിഐജിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു. തടവുപുള്ളികളെ നല്ല മാര്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തെറ്റുതിരുത്തല് കേന്ദ്രങ്ങളായാണ് കേരളത്തിലെ ജയിലുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാ ജയിലുകളിലും വീഡിയോ കോണ്ഫറന്സിങ് സൗകര്യം നടപ്പാക്കി ആധുനികവത്കരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ നിലവിലുള്ള സെന്ട്രല് ജയിലുകളിലെല്ലാം തടവുകാരുടെ എണ്ണം പരിധിയിലും അധികമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാലാമത് ഒരു സെന്ട്രല് ജയിലിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് സര്ക്കാര് കടക്കുന്നത്. തടവുകാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ജയിലുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും പുനരധിവാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കാതിരിക്കാനാണ് പുതിയ സെന്ട്രല് ജയിലിനായി സ്ഥലം കണ്ടെത്താന് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നത്.
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