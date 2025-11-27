പമ്പയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ലാബിന് ​ഗുരുതര വീഴ്ച; ശബരിമലയിലേക്കുള്ള തേൻ വിതരണം ചെയ്തത് ഫോമിക് ആസിഡ് കണ്ടെയ്നറിൽ, നോട്ടീസ്

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ വഴിപാട് ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തേൻ വിതരണത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. കരാർ നൽകിയ സ്ഥാപനം ഫോമിക് ആസിഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളിലാണ് തേൻ എത്തിച്ചത്. ദേവസ്വം വിജിലന്സ് വിഭാഗമാണ് തേൻ വിതരണത്തിലെ ഗുരുതര വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്. വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തേന് ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പരിശോധന നടത്തുന്നതിൽ പമ്പയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ലാബ് റിസർച്ച് ഓഫീസർക്ക് വീഴ്ച വന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നത്. പിന്നാലെ കരാറുകാർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നോട്ടീസിന് മറുപടി ലഭിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് ഒ ജി ബൈജു വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: Hong Kong Fire: ഹോങ്കോങ്ങ് തീപിടിത്തം; മരണം 44, 279 പേരെ കാണാതായി, നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ റയ്ഡ്കോ ആണ് ശബരിമലയിലേക്ക് ആവശ്യമായ തേൻ നൽകിയത്. ഈ തേൻ മാറ്റിവെച്ചതിന് പിന്നാലെ അഭിഷേകത്തിനടക്കം പഴയ സ്റ്റോക്കിലെ തേനാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടാണ് വിജിലൻസ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.