English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  Snake Bites Kerala: ആന്റിവെനത്തിന്റെ ലഭ്യത ആശുപത്രികളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

Snake Bites Kerala: ആന്റിവെനത്തിന്റെ ലഭ്യത ആശുപത്രികളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

Minister Veena George: എല്ലാ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും ആന്റി വെനം ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 28, 2026, 02:55 PM IST
  • മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം
  • ഇതിനായി സാധ്യമായ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ വിശദീകരിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. എല്ലാ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും പാമ്പുവിഷത്തിനുള്ള മറുമരുന്നായ ആന്റി വെനം ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

പാമ്പുകടി തടയുന്നതിനാവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ ഊർജിതമാക്കും. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമെന്നും അതിനായി സാധ്യമായ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പൊതുജനങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, പേവിഷബാധ പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ വരെ ആറ് ലക്ഷത്തോളം പേർ ആന്റി റാബിസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇവ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കി ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയതാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Veena GeorgeHealth Minister Veena GeorgeAntivenom

Trending News