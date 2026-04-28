Snake Bites Kerala: ആന്റിവെനത്തിന്റെ ലഭ്യത ആശുപത്രികളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ വിശദീകരിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. എല്ലാ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും പാമ്പുവിഷത്തിനുള്ള മറുമരുന്നായ ആന്റി വെനം ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
പാമ്പുകടി തടയുന്നതിനാവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ ഊർജിതമാക്കും. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമെന്നും അതിനായി സാധ്യമായ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പൊതുജനങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, പേവിഷബാധ പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ വരെ ആറ് ലക്ഷത്തോളം പേർ ആന്റി റാബിസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇവ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കി ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയതാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
