Snakebite Death In Alappuzha: വീണ്ടും പാമ്പു കടിയേറ്റ് മരണം; ശുചിമുറിക്ക് മുന്നിൽ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പാമ്പു കടിയേറ്റുള്ള മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് സ്വദേശി ഇന്ദിരയാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4 ആയി
വീടിനോട് ചേര്ന്നുള്ള ശുചിമുറിക്ക് മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇന്ദിരയ്ക്ക് മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റത്. ഉടൻ തന്നെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ച് ആന്റിവെനം നൽകിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പുകടി മരണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആന്റിവെനം ലഭ്യമായ ആശുപതികളുടെ ലിസ്റ്റും ആരോഗ്യവകുപ്പ് 108 ആംബുലൻസ് ടീമിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ ഉടൻ ആംബുലൻസിൽ വിളിച്ച് സഹായം തേടണമെന്നും അനാവശ്യമായി ചലനം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 108 ടീമിന് ആശുപത്രികളുടെ ലിസ്റ്റ് നൽകുന്നതിനാൽ ആന്റി വെനം ഇല്ലാത്ത ആശുപത്രികളിൽ പോയി സമയം കളയേണ്ടി വരില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 146 ആശുപത്രികളിൽ ആന്റിവെനം ലഭ്യമാണെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
