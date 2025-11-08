English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • രോഗിയെ തറയിൽ കിടത്തി എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കും? നാടാകെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ഡോ. ഹാരിസ്

രോഗിയെ തറയിൽ കിടത്തി എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കും? നാടാകെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ഡോ. ഹാരിസ്

മെഡിക്കൽ കൊളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തിനെ തുടർന്ന് രോഗി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഡോ. ഹാരിസ് ചിറയ്ക്കൽ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 8, 2025, 03:27 PM IST
  • കേരളത്തിൽ ധാരാളം മെഡിക്കൽ കൊളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൌകര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യം.
  • തറയിൽ കിടത്തി ഒരു രോഗിയെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കും?
  • അഞ്ഞൂറുകോടിയോളം രൂപ ചെലവാക്കിയാണ് കോന്നി മെഡിക്കൽ കൊളേജ് തുടങ്ങിയത്, എന്നിട്ടും അവിടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ കുറവാണ്.

രോഗിയെ തറയിൽ കിടത്തി എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കും? നാടാകെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ഡോ. ഹാരിസ്

തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കൽ കൊളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തിനെ തുടർന്ന് രോഗി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഡോ. ഹാരിസ് ചിറയ്ക്കൽ. കേരളത്തിൽ ധാരാളം മെഡിക്കൽ കൊളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൌകര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമെന്നും ഹാരിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മരിച്ച വേണുവിനെ തറയിലാണ് കിടത്തിയതെന്നും, തറയിൽ കിടത്തി ഒരു രോഗിയെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്.

അഞ്ഞൂറുകോടിയോളം രൂപ ചെലവാക്കിയാണ് കോന്നി മെഡിക്കൽ കൊളേജ് തുടങ്ങിയത്, എന്നിട്ടും അവിടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ കുറവാണ്. മെഡിക്കൽ കൊളേജുകൾ ധാരാളം തുടങ്ങിയിട്ടും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സക്കായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കൊളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കായി വന്ന ഹൃദയരോഗിയായ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ വേണു, ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മരിച്ചരുന്നു. മരണത്തിന് മുൻപ് മെഡിക്കൽ കൊളേജിനെതിരെ അദ്ദേഹം പരാതി പറയുന്ന ശബ്ദ രേഖ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. 

 

