Sabarimala: ശബരിമലയിൽ വമ്പൻ വരുമാന വർധന; ഇക്കൊല്ലം ആകെ വരുമാനം 210 കോടി രൂപ

ശബരിമലയിൽ ഇക്കൊല്ലം ഇതുവരെയുള്ള ആകെ വരുമാനം 210 കോടി രൂപ. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാറാണ് കണക്കുകൾ പുറത്ത് വിട്ടത്. ഇതില് 106 കോടി രൂപ അരവണ വില്പ്പനയിലൂടെയാണ് ലഭിച്ചത്. മുന്വര്ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വരുമാനത്തില് വലിയ വര്ധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കോണ്ഫറന്സ് ഹാളില് ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിനു ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാർ. ഭക്തരും മാധ്യമങ്ങളും സന്തോഷപ്രദമായ അനുഭവമായാണ് ഈ തീര്ഥാടനകാലത്തെ കാണുന്നതെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ഒരാള്ക്ക് 20 ടിന് അരവണ നല്കുന്ന തീരുമാനം തുടരുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു. എല്ലാവര്ക്കും അരവണ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരമൊരു ക്രമീകരണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മണ്ഡല പൂജ അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിലെ വര്ധന കണക്കിലെടുത്താണ് നിലവിലെ ക്രമീകരണം. മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് ശേഷം 27 ന് നട അടച്ചാല് മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് തുറക്കുക. ഈ സമയത്ത് കൂടുതല് അരവണ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് കരുതല്ശേഖരം വര്ധിപ്പിക്കാനാകും.
