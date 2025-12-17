English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala: ശബരിമലയിൽ വമ്പൻ വരുമാന വർധന; ഇക്കൊല്ലം ആകെ വരുമാനം 210 കോടി രൂപ

Sabarimala: ശബരിമലയിൽ വമ്പൻ വരുമാന വർധന; ഇക്കൊല്ലം ആകെ വരുമാനം 210 കോടി രൂപ

Sabarimala: ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റ് കെ ജയകുമാറാണ് കണക്കുകൾ പുറത്ത് വിട്ടത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 17, 2025, 08:25 PM IST
  • ഇതില്‍ 106 കോടി രൂപ അരവണ വില്‍പ്പനയിലൂടെയാണ് ലഭിച്ചത്.
  • മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വരുമാനത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പ്രവൃത്തികളിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പ്രവൃത്തികളിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Hans Malavya Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ-മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണകാലം
8
Shukra Gochar
Hans Malavya Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ-മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണകാലം
Kerala DL-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate 17 December 2025: സ്വർണ്ണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 480 രൂപ!
7
Gold rate
Kerala Gold Rate 17 December 2025: സ്വർണ്ണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 480 രൂപ!
Sabarimala: ശബരിമലയിൽ വമ്പൻ വരുമാന വർധന; ഇക്കൊല്ലം ആകെ വരുമാനം 210 കോടി രൂപ

ശബരിമലയിൽ ഇക്കൊല്ലം ഇതുവരെയുള്ള ആകെ വരുമാനം 210 കോടി രൂപ. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റ് കെ ജയകുമാറാണ് കണക്കുകൾ പുറത്ത് വിട്ടത്. ഇതില്‍ 106 കോടി രൂപ അരവണ വില്‍പ്പനയിലൂടെയാണ് ലഭിച്ചത്. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വരുമാനത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിനു ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റ് കെ ജയകുമാർ. ഭക്തരും മാധ്യമങ്ങളും സന്തോഷപ്രദമായ അനുഭവമായാണ് ഈ തീര്‍ഥാടനകാലത്തെ കാണുന്നതെന്നും പ്രസിഡന്‍റ് പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം, ഒരാള്‍ക്ക് 20 ടിന്‍ അരവണ നല്‍കുന്ന തീരുമാനം തുടരുമെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് അറിയിച്ചു. എല്ലാവര്‍ക്കും അരവണ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരമൊരു ക്രമീകരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മണ്ഡല പൂജ അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിലെ വര്‍ധന കണക്കിലെടുത്താണ് നിലവിലെ ക്രമീകരണം. മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് ശേഷം 27 ന് നട അടച്ചാല്‍ മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് തുറക്കുക. ഈ സമയത്ത് കൂടുതല്‍ അരവണ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് കരുതല്‍ശേഖരം വര്‍ധിപ്പിക്കാനാകും.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

SabarimalaAravana Payasamsabarimala income

Trending News