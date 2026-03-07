English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Alappuzha Dhanbad Express: ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസിന്റെ കോച്ചിനടിയിൽ മനുഷ്യന്റെ കൈ; സംഭവം ആലപ്പുഴയിൽ, കണ്ടെത്തിയത് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാനിരിക്കെ

Alappuzha Dhanbad Express: ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസിന്റെ കോച്ചിനടിയിൽ മനുഷ്യന്റെ കൈ; സംഭവം ആലപ്പുഴയിൽ, കണ്ടെത്തിയത് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാനിരിക്കെ

Human Organ Found: കോച്ച് അഞ്ചിന് താഴെയായാണ് ശരീരഭാ​ഗം കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 7, 2026, 12:19 PM IST
  • സംഭവത്തിൽ ആർപിഎഫ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
  • ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് കടന്നുവന്ന പാതയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നു

Read Also

  1. Elanthur Train Attack:എലത്തൂർ തീവണ്ടി ആക്രമണം; ഷാറൂഖ് സെയ്ഫിയെ മാലൂർക്കുന്ന് പൊലീസ് ക്യാമ്പിലെത്തിച്ചു, വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കുമോ? അറിയാം...
9
8th Pay Commission
8th Pay Commission: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കുമോ? അറിയാം...
Da Hike Alert: മാർച്ച് ഭാ​ഗ്യമാസമോ..! ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും വലിയ മാറ്റം? ഡിഎ വർധനവ് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ!
5
DA hike
Da Hike Alert: മാർച്ച് ഭാ​ഗ്യമാസമോ..! ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും വലിയ മാറ്റം? ഡിഎ വർധനവ് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ!
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി, ഇന്ന് കൂടിയത് 1,840 രൂപ; ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര!
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി, ഇന്ന് കൂടിയത് 1,840 രൂപ; ഇന്ന് ഒരു പവന് ഇത്ര!
Alappuzha Dhanbad Express: ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസിന്റെ കോച്ചിനടിയിൽ മനുഷ്യന്റെ കൈ; സംഭവം ആലപ്പുഴയിൽ, കണ്ടെത്തിയത് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാനിരിക്കെ

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്റെ കോച്ചിനടിയിൽ അറ്റനിലയിൽ മനുഷ്യകൈ കണ്ടെത്തി. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് എസ് 5 കോച്ചിന് താഴെയായി ശരീരഭാഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച ആരുടെയെങ്കിലും കൈയാണിതെന്നാണ് പ്രാഥമിക ​നി​ഗമനം. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ധൻബാദിൽ നിന്നുള്ള ഈ ട്രെയിൻ ആലപ്പുഴയിലെത്തിയത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ ഈ കോച്ച് മാത്രം സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചിടുകയും ബാക്കി ബോഗികളുമായി ട്രെയിൻ യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്തു.

ALSO READ: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ; ഭൂട്ടാൻ വാഹനക്കടത്തിൽ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിൽ

സംഭവത്തിൽ ആർപിഎഫ് കേസെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് കടന്നുവന്ന പാതയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം റെയിൽവേ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Dhanbad ExpressAlappuzha Dhanbad ExpressTrain

Trending News