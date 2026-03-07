Alappuzha Dhanbad Express: ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസിന്റെ കോച്ചിനടിയിൽ മനുഷ്യന്റെ കൈ; സംഭവം ആലപ്പുഴയിൽ, കണ്ടെത്തിയത് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാനിരിക്കെ

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്റെ കോച്ചിനടിയിൽ അറ്റനിലയിൽ മനുഷ്യകൈ കണ്ടെത്തി. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് എസ് 5 കോച്ചിന് താഴെയായി ശരീരഭാഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച ആരുടെയെങ്കിലും കൈയാണിതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ധൻബാദിൽ നിന്നുള്ള ഈ ട്രെയിൻ ആലപ്പുഴയിലെത്തിയത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ ഈ കോച്ച് മാത്രം സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചിടുകയും ബാക്കി ബോഗികളുമായി ട്രെയിൻ യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൽ ആർപിഎഫ് കേസെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് കടന്നുവന്ന പാതയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം റെയിൽവേ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
