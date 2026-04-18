  • Thiruvananthapuram Medical College: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസിയു തുണികൊണ്ട് മറച്ച് പ്രവർത്തിച്ച സംഭവം; മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു

Thiruvananthapuram Medical College: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസിയു തുണികൊണ്ട് മറച്ച് പ്രവർത്തിച്ച സംഭവം; മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു

Thiruvananthapuram Medical College: മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഡിഎംഇക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 18, 2026, 07:45 PM IST
  • പിഡബ്ല്യുഡി, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ പരിശോധിക്കണം
  • ആശുപത്രി അധികൃതർ നേരിട്ട് ഹാജരായി വിശദീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Thiruvananthapuram Medical College: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസിയു തുണികൊണ്ട് മറച്ച് പ്രവർത്തിച്ച സംഭവം; മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസിയു തുണികൊണ്ട് മറച്ച് പ്രവർത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഡിഎംഇക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിഡബ്ല്യുഡി, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ നേരിട്ട് ഹാജരായി വിശദീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഐസിയു പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടില്ല. തുണി കെട്ടി മറച്ചാണ് താൽക്കാലിക ഐസിയുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നതെന്നും ഗുരുതതര പ്രസിസന്ധിയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വകുപ്പ് ജനറൽ സർജറി വിഭാഗം മേധാവി കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഐസിയു ഉടൻ പ്രവർത്തനക്ഷമം ആകുമെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 17ന് ആയിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൾട്ടി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാ​ഗത്തിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. 

Thiruvananthapuram Medical CollegeHuman Rights CommissionMedical College ICU

