/Resh babu Death: വിയ്യൂർ ജയിലിലെ രേഷ് ബാബുവിന്റെ മരണം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

തൃശൂർ: വിയ്യൂർ ജയിലിൽ റിമാന്റ് തടവുകാരനായ രേഷ് ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ. ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് രേഷ് ബാബു(33) മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ജയിൽ വകുപ്പ് മേധാവിയും തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി 15 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ അംഗം വി ഗീത നിർദ്ദേശം നൽകി.
റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സിറ്റിംഗിൽ കേസ് പരിഗണിക്കും. ജന്മനാ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന യുവാവിനെ സാധാരണ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചതിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വിഴ്ചയുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.
അതേസമയം, സംഭവത്തില് പൂര്ണ്ണമായ റിപ്പോര്ട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ജയില് വകുപ്പ് മേധാവിയുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജയില് മര്ദനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന രേഖ കാണാന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറഞ്ഞതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം ലഭിച്ചത്. പൂര്ണ്ണമായ റിപ്പോര്ട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, രേഷ് ബാബുവിന്റെ മരണം മര്ദനം മൂലമല്ലെന്ന് പോസ്റ്റുമോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട് ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറഞ്ഞതിനെത്തുടര്ന്ന് രക്തസ്രാവമുണ്ടായി മരണപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടിൽ പറയുന്നത്.
കഴിഞ്ഞമാസം 17നാണ് ഒരാളെ തടഞ്ഞു നിര്ത്തി ആക്രമിച്ച് മോഷണം നടത്തിയെന്ന കേസില് പ്രതി ചേര്ത്ത് രേഷ് ബാബു ഉള്പ്പെടെ നാലു പേരെ പൊലീസ് കോടതിയില് ഹാജരാക്കി മജിസ്ട്രേറ്റ് റിമാന്ഡ് ചെയ്തത്. മേയ് പതിനെട്ടിനാണ് രേഷ് ബാബു ജില്ലാ ജയിലില് റിമാന്ഡിലായത്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോള് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകള് തുടങ്ങി. രക്തം ഛര്ദിച്ചു. ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രക്തസമ്മര്ദ്ദം കൂടി തലയിലെ ഞരമ്പ് പൊട്ടിയെന്നാണ് ഡോക്ടര് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, രേഷ് ബാബുവിന് മര്ദനമേറ്റിരിക്കാമെന്നാണ് വീട്ടുകാരുടെ സംശയം. അത് ജയിലിനകത്താണോ പുറത്താണോയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്ക്കു അച്ഛന് പരാതി നല്കി.
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